"Ми сім'я, але ми не разом". Джейсон Момоа спростував чутки про возз'єднання з дружиною

Після церемонії "Оскар" зірка "Аквамена" заявив, що хоч їх із Лізою Боне й пов'язує багато що, але вони все ж таки розлучилися

Мы . Мы из Украины З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Поддержать

Актор Джейсон Момоа, який на церемонії "Оскар" був одним із тих, хто підтримав Україну, знайшов час, щоб висловитись і про свої стосунки з дружиною Лізою Боне. Про це пише People.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Момоа заявив, що вони розлучилися. Хоч близькі до пари джерела й наполягали, що вони живуть знову разом.

"Ні, ми більше не разом. Так, ми залишаємось сім'єю. У нас двоє прекрасних дітей. Ми завжди будемо сім'єю", — заявив актор.

[ + – ] Джейсон Момоа про шлюб із Лізою Боне

Нагадаємо, разом вони прожили 16 років, останні чотири роки в шлюбі. У січні цього року пара оголосила про розлучення та більше не поверталася до цієї теми. Так що всі новини про їхні стосунки не більше ніж чутки.

За словами інсайдерів, Джейсон Момоа та Ліза Боне розлучилися через те, що проводили часто були в розлуці. Момоа часто їздив на зйомки, а Ліза більше займалася дітьми. Їх у пари двоє – 14-річна дочка Лола та 13-річний син Накоа-Вулф.

Також у Боне є дочка від рокера Ленні Кравіца – акторка Зої Кравіц. Проте можна стверджувати, що навіть після розлучення все сімейство зберегло дружні стосунки. Принаймні Кравіц і Момоа дружать, а Зої неодноразово говорила, що новий чоловік її матері – її найкращий друг.

Утім на афтерпаті "Оскара", вечірці Vanity Fair, Момоа багато часу проводив із акторкою Кейт Бекінсейл — за словами інсайдерів, вони балакали біля бару та фліртували одне з одним.

"Вони стояли біля бару та говорили. Обоє усміхалися, вони були дуже захоплені розмовою. Він обійняв її кілька разів, і вона широко посміхнулася. Вони, безперечно, добре проводили час, і їм було комфортно разом. Кейт і Джейсон спілкувалися і з іншими людьми, але завжди тримали одне одного в полі зору", — розповів один із гостей.