57-річний Ленні Кравіц продемонстрував ідеальну форму

Рок-співак написав у соцмережах, що саме так виглядає після того, як всю ніч працював у студії

Ленні Кравіц, якому навесні виповнилося 57 років, продемонстрував у своєму Instagram, що перебуває в прекрасній формі, якій можуть позаздрити навіть молодші колеги.

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Втім, це і сталося, у коментарях під фото з'явився 41-річний актор Ченнінг Тейтум, який зараз зустрічається з дочкою Ленні — Зої Кравіц.

[ + – ] 57-річний Ленні Кравіц Фото: Instagram lennykravitz [ + – ] 57-річний Ленні Кравіц Фото: Instagram lennykravitz

"Боже правий, чоловіче! Що це? Дієта, гени чи ти просто тренуєшся цілий день? Нереально виглядаєш!", — написав Ченнінг.

"Чуваче, я просто намагаюся потрапити в наступного "Супер Майка", — відповів Ленні, натякаючи на фільм про стриптизерів Стівена Содерберга, у якому знявся Тейтум.

Втім, Тейтум мав рацію. Ленні Кравіц у минулому році знявся для обкладинки журналу Men's Health і розповів, як йому вдається залишатися в такій приголомшливій формі.

[ + – ] Ленні Кравіц на Багамах Фото: Instagram lennykravitz [ + – ] Ленні Кравіц на обкладинці Men's Health Фото: Instagram lennykravitz

"Кардіо натщесерце вранці, кардіо перед сном і силові тренування протягом дня. Моя найкраща форма не в минулому, вона прямо зараз переді мною. Ми підвищуємо перед собою цю планку, коли стаємо старшими. Я розмістив кілька гантелей поруч з кокосовою пальмою, яка стала моєю лавкою. Я займаюся на цій кокосовій пальмі. Я тренуюся в джунглях", — розповів музикант, який провів майже весь рік на Багамських островах, де писав музику, катався на серфі і, за його власними словами, "відпочивав" від пандемії коронавірусу.

Крім цього, Ленні — веган і намагається не вживати їжу, приготовлену на вогні. Втім, він робить виняток для кави, особливо після багатогодинних нічних чувань у музичній студії.