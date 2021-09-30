57-летний Ленни Кравиц продемонстрировал идеальную форму

Рок-певец написал в соцсетях, что именно так выглядит после того, как всю ночь работал в студии

Ленни Кравиц, которому весной исполнилось 57 лет, продемонстрировал в своем Instagram, что находится в прекрасной форме, которой могут позавидовать даже более молодые коллеги.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Впрочем, это и произошло, в комментариях под фото отметился 41-летний актер Ченнинг Татум, который сейчас встречается с дочерью Ленни – Зои Кравиц.

[ + – ] 57-летний Ленни Кравиц Фото: Instagram lennykravitz [ + – ] 57-летний Ленни Кравиц Фото: Instagram lennykravitz

"Боже правый, мужик! Что это? Диета, гены, или ты просто тренируешься целый день? Нереально выглядишь!", — написал Ченнинг.

"Чувак, я просто пытаюсь попасть в следующего "Супер Майка", — ответил Ленни, намекая на фильм про стриптизеров Стивена Содерберга, в котором снялся Татум.

Впрочем, Татум был прав. Ленни Кравиц в прошлом году снялся для обложки журнала Men's Health и рассказал, как ему удается оставаться в такой потрясающей форме.

[ + – ] Ленни Кравиц на Багамах Фото: Instagram lennykravitz [ + – ] Ленни Кравиц на обложке Men's Health Фото: Instagram lennykravitz

"Кардио натощак утром, кардио перед сном и силовые тренировки в течение дня. Моя лучшая форма не в прошлом, она прямо сейчас передо мной. Мы повышаем перед собой эту планку, когда становимся старше. Я разместил несколько гантелей рядом с кокосовой пальмой, которая стала моей скамьей. Я занимаюсь на этой кокосовой пальме. Я тренируюсь в джунглях", — рассказал музыкант, который всю провел почти весь год на Багамских островах, где писал музыку, катался на серфе и, по его собственным словам "отдыхал" от пандемии коронавируса.

Кроме этого Ленни – веган и старается не употреблять пищу, приготовленную на огне. Впрочем, он делает исключение для кофе, особенно после многочасовых ночных бдений в музыкальной студии.