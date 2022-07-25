Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа попал в серьезное ДТП (видео)

По предварительным выводам полиции, мотоциклист вілетел на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с машиной актера.

42-летний американский актер Джейсон Момоа, наиболее известный зрителям по фильму "Аквамен", стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает TMZ. По информации таблоида, авто Oldsmobile 1970 года выпуска под управлением знаменитости столкнулось лоб в лоб с мотоциклистом. Это случилось, когда Момоа ехал по Олд-Топанга-роуд недалеко от Калабасаса в Калифорнии.

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В Сети появились кадры инцидента, где видно, как Момоа отходит от места аварии, в то время как парамедики оказывают помощь мотоциклисту позади него. Видео было снято с камеры, установленной на велосипеде проезжавшего мимо человека.

Точные причины аварии выясняются, сообщают правоохранители. В заявлении Калифорнийской дорожной полиции говорится, что ДТП случилось около 11 часов утра, и идентифицировали мотоциклиста как 21-летнего Виталия Авагимяна. Байкер выскочил за пределы полосы движения на повороте и врезался в машину Момоа лоб в лоб.

"В результате этого столкновения Авагимян вылетел со своего мотоцикла. После столкновения Момоа вышел из машины, чтобы помочь Авагимяну, и смог остановить проезжающего мимо автомобилиста, чтобы он позвонил в 911".

Мотоциклист был доставлен в местную больницу на машине скорой помощи для лечения "легких, не угрожающих жизни травм". По словам полицейских, Момоа не пострадал и оставался на месте происшествия на протяжении всего расследования.

Напомним, Джейсон Момоа недавно расстался с Эйсой Гонсалес, с которой встречался после развода с Лизой Боне.