ДТП на мільйон доларів: зіткнення двох Lamborghini викликало масштабну пожежу (відео)

Дорогий суперкар Lamborghini Aventador SVJ Roadster спалахнув після ДТП. Водія авто вдалося врятувати та госпіталізувати, але авто не підлягає відновленню.

Related video

У США в ДТП знищено лімітований Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Суперкар згорів вщент після зіткнення з іншим Lamborghini і не підлягає відновленню. Відео інциденту з'явилося на сторінці блогера ibatici_ в Instagram.

[ + – ] Lamborghini Aventador SVJ Roadster здатний розвинути 350 км/год.

Аварія сталася у Нью-Йорку. Повідомляється, що Lamborghini Aventador SVJ рухався дорогою, дотримуючись дозволеної швидкості. У цей час його зачепив Lamborghini Huracan. Від удару Aventador відкинуло, він врізався в Acura, а потім спалахнув.

[ + – ] Власником авто є відомий американський адвокат

Вогонь швидко розгорівся і за лічені хвилини дорогий суперкар згорів ущент. Водія вдалося дістати з авто і його з опіками забрала швидка допомога.

Важливо

Джейсон Момоа засвітив свій 90-річний суперкар Bentley за $10 мільйонів (відео)

Постраждалим у ДТП власником Lamborghini Aventador SVJ Roadster виявився відомий адвокат, меценат та колекціонер авто Браян Саламоне. Його рожевий Lamborghini став своєрідною знаменитістю. Раніше авто знімалося у кліпі Нікі Мінаж, а ще Браян Саламоне на суперкарі неодноразово брав участь у благодійних автопробігах.

[ + – ] Суперкар знімали у кліпі Нікі Мінаж

Сумарна вартість розбитих у ДТП авто становить близько мільйона доларів, причому Lamborghini Avenrador SVJ Roadster коштує близько 600 тисяч доларів. Усього випущено лише 800 таких авто.

Суперкар Lamborghini Avenrador SVJ оснащений 770-сильним V12 об'ємом 6,5 л. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с та розвинути 350 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що в США також сталася наймасштабніша ДТП року — у ній постраждали близько сотні авто.