ДТП на мільйон доларів: зіткнення двох Lamborghini викликало масштабну пожежу (відео)
Дорогий суперкар Lamborghini Aventador SVJ Roadster спалахнув після ДТП. Водія авто вдалося врятувати та госпіталізувати, але авто не підлягає відновленню.
У США в ДТП знищено лімітований Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Суперкар згорів вщент після зіткнення з іншим Lamborghini і не підлягає відновленню. Відео інциденту з'явилося на сторінці блогера ibatici_ в Instagram.
Аварія сталася у Нью-Йорку. Повідомляється, що Lamborghini Aventador SVJ рухався дорогою, дотримуючись дозволеної швидкості. У цей час його зачепив Lamborghini Huracan. Від удару Aventador відкинуло, він врізався в Acura, а потім спалахнув.
Вогонь швидко розгорівся і за лічені хвилини дорогий суперкар згорів ущент. Водія вдалося дістати з авто і його з опіками забрала швидка допомога.
Постраждалим у ДТП власником Lamborghini Aventador SVJ Roadster виявився відомий адвокат, меценат та колекціонер авто Браян Саламоне. Його рожевий Lamborghini став своєрідною знаменитістю. Раніше авто знімалося у кліпі Нікі Мінаж, а ще Браян Саламоне на суперкарі неодноразово брав участь у благодійних автопробігах.
Сумарна вартість розбитих у ДТП авто становить близько мільйона доларів, причому Lamborghini Avenrador SVJ Roadster коштує близько 600 тисяч доларів. Усього випущено лише 800 таких авто.
Суперкар Lamborghini Avenrador SVJ оснащений 770-сильним V12 об'ємом 6,5 л. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,8 с та розвинути 350 км/год.
Раніше Фокус розповідав, що в США також сталася наймасштабніша ДТП року — у ній постраждали близько сотні авто.