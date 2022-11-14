В Европе стартовали продажи недорогого китайского клона Lamborghini Urus (фото)

Китайский электрокроссовер Aiways U6 отличается стремительным купеобразным дизайном. В зависимости от версии, его запас хода составляет от 400 до 650 км.

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На европейский рынок выходит новый Aiways U6. Китайский спортивный электрокроссовер предлагают по цене от 41 000 евро. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] У кроссовера динамичный профиль с купеобразной крышей

Новый Aiways U6 разработал знаменитый японский дизайнер Кен Окуяма – автор Ferrari Enzo и Maserati Quattroporte. Тем не менее, с виду электрокроссовер получился очень похожим на Lamborghini Urus. У него покатая крыша и выраженный "нос" с тонкими светодиодными фарами. Однако по габаритам китайский кроссовер компактнее.

[ + – ] Aiways U6 в Европе стоит от 41 000 евро

Размеры Aiways U6 2022:

Длина – 4805 мм

Ширина – 1880 мм

Высота – 1641 мм

Колесная база – 2800 мм

[ + – ] Кроссовер получил крупный 14,6-дюймовый тачскрин

В салоне установлены небольшая виртуальная панель приборов и крупный 14,6-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 472 л. В перечне опций есть адаптивный круиз-контроль с полуавтономным режимом для заторов.

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Китайский кроссовер Aiways U6 предложили с 218-сильным электромотором. Он разгоняется до 100 км/ч примерно за 7 с.

[ + – ] Объем багажника равен 472 л

Поначалу предложена версия с батареей емкостью 63 кВт∙ч – с ней запас хода составляет 400 км. Впрочем, в Китае также предложены кроссоверы с батареями на 72 и 88 кВт∙ч – запас хода составляет 580 и 650 км, соответственно. Зарядить электромобиль в быстром режиме на 80% можно за 30 минут.

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