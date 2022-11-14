В Европе стартовали продажи недорогого китайского клона Lamborghini Urus (фото)
Китайский электрокроссовер Aiways U6 отличается стремительным купеобразным дизайном. В зависимости от версии, его запас хода составляет от 400 до 650 км.
На европейский рынок выходит новый Aiways U6. Китайский спортивный электрокроссовер предлагают по цене от 41 000 евро. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Aiways U6 разработал знаменитый японский дизайнер Кен Окуяма – автор Ferrari Enzo и Maserati Quattroporte. Тем не менее, с виду электрокроссовер получился очень похожим на Lamborghini Urus. У него покатая крыша и выраженный "нос" с тонкими светодиодными фарами. Однако по габаритам китайский кроссовер компактнее.
Размеры Aiways U6 2022:
- Длина – 4805 мм
- Ширина – 1880 мм
- Высота – 1641 мм
- Колесная база – 2800 мм
В салоне установлены небольшая виртуальная панель приборов и крупный 14,6-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 472 л. В перечне опций есть адаптивный круиз-контроль с полуавтономным режимом для заторов.
Китайский кроссовер Aiways U6 предложили с 218-сильным электромотором. Он разгоняется до 100 км/ч примерно за 7 с.
Поначалу предложена версия с батареей емкостью 63 кВт∙ч – с ней запас хода составляет 400 км. Впрочем, в Китае также предложены кроссоверы с батареями на 72 и 88 кВт∙ч – запас хода составляет 580 и 650 км, соответственно. Зарядить электромобиль в быстром режиме на 80% можно за 30 минут.
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