У Європі стартували продажі недорогого китайського клону Lamborghini Urus (фото)

Китайський електрокросовер Aiways U6 відрізняється стрімким купеподібним дизайном. Залежно від версії його запас ходу становить від 400 до 650 км.

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На європейський ринок виходить новий Aiways U6. Китайський спортивний електрокросовер пропонують за ціною від 41 000 євро. Про це повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] У кросовера динамічний профіль із купеподібним дахом

Новий Aiways U6 розробив знаменитий японський дизайнер Кен Окуяма — автор Ferrari Enzo та Maserati Quattroporte. Однак, на вигляд електрокросовер вийшов дуже схожим на Lamborghini Urus. У нього похилий дах і виразний "ніс" з тонкими світлодіодними фарами. Однак за габаритами китайський кросовер компактніший.

[ + – ] Aiways U6 у Європі коштує від 41 000 євро

Розміри Aiways U6 2022:

Довжина – 4805 мм

Ширина – 1880 мм

Висота – 1641 мм

Колісна база – 2800 мм

[ + – ] Кросовер отримав великий 14,6-дюймовий тачскрін

У салоні встановлені невелика віртуальна панель приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрин. Об'єм багажника складає 472 л. У переліку опцій є адаптивний круїз-контроль із напівавтономним режимом для заторів.

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Китайський кросовер Aiways U6 запропонували із 218-сильним електромотором. Він розганяється до 100 км/год приблизно за 7 с.

[ + – ] Об'єм багажника дорівнює 472 л

Спочатку запропоновано версію з батареєю місткістю 63 кВт∙год — з нею запас ходу становить 400 км. Втім, у Китаї також запропоновано кросовери з батареями на 72 та 88 кВт∙год — запас ходу становить 580 та 650 км відповідно. Зарядити електромобіль у швидкому режимі на 80% можна за 30 хвилин.

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