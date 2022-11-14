У Європі стартували продажі недорогого китайського клону Lamborghini Urus (фото)
Китайський електрокросовер Aiways U6 відрізняється стрімким купеподібним дизайном. Залежно від версії його запас ходу становить від 400 до 650 км.
На європейський ринок виходить новий Aiways U6. Китайський спортивний електрокросовер пропонують за ціною від 41 000 євро. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий Aiways U6 розробив знаменитий японський дизайнер Кен Окуяма — автор Ferrari Enzo та Maserati Quattroporte. Однак, на вигляд електрокросовер вийшов дуже схожим на Lamborghini Urus. У нього похилий дах і виразний "ніс" з тонкими світлодіодними фарами. Однак за габаритами китайський кросовер компактніший.
Розміри Aiways U6 2022:
- Довжина – 4805 мм
- Ширина – 1880 мм
- Висота – 1641 мм
- Колісна база – 2800 мм
У салоні встановлені невелика віртуальна панель приладів та великий 14,6-дюймовий тачскрин. Об'єм багажника складає 472 л. У переліку опцій є адаптивний круїз-контроль із напівавтономним режимом для заторів.
Китайський кросовер Aiways U6 запропонували із 218-сильним електромотором. Він розганяється до 100 км/год приблизно за 7 с.
Спочатку запропоновано версію з батареєю місткістю 63 кВт∙год — з нею запас ходу становить 400 км. Втім, у Китаї також запропоновано кросовери з батареями на 72 та 88 кВт∙год — запас ходу становить 580 та 650 км відповідно. Зарядити електромобіль у швидкому режимі на 80% можна за 30 хвилин.
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