В Украину во время войны привезли скоростной 720-сильный суперкар McLaren (фото)

McLaren 720S — один из самых быстрых суперкаров в Украине. Он способен развить скорость свыше 340 км/ч и разогнаться до "сотни" всего за 2,9 с.

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В Одессе появился впечатляющий McLaren 720S. Сверхмощный суперкар привезли в Украину совсем недавно. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

[ + – ] Суперкар получил "красивые" номера Фото: topgir.com.ua

Примечательно, что теперь в Одессе сразу два редких McLaren 720S и их сняли вместе. Ранее в этом городе появился кабриолет 720S Spider, а теперь к нему присоединилось и купе. Интересная деталь: у обоих авто номера с комбинацией цифр "720".

[ + – ] У авто оригинальная складывающаяся панель приборов

По данным ТопЖыра, купить McLaren 720S решил одесский коллекционер и продавец элитных автомобилей. Он также владеет двумя Rolls-Royce.

[ + – ] McLaren 720S способен развить скорость свыше 340 км/ч Фото: topgir.com.ua

Цена McLaren 720S в Украине составляет около полумиллиона долларов. Суперкар оснащен 4,0-литровым 720-сильным V8 твин-турбо и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и до 200 км/ч за 7,8 с, а его максимальная скорость превышает 340 км/ч.

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Среди особенностей авто – уникальная складывающаяся панель приборов. Суперкар McLaren 720S также получил адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

[ + – ] Стоимость McLaren 720S в Украине — около полумиллиона долларов Фото: topgir.com.ua

Примечательно, что это не единственный McLaren, ввезенный в Украину за последнее время. Недавно во Львов пригнали самую нетипичную модель британской марки.

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