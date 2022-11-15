В Україну під час війни привезли швидкісний 720-сильний суперкар McLaren (фото)

McLaren 720S — один із найшвидших суперкарів в Україні. Він здатний розвинути швидкість понад 340 км/год і розігнатися до сотні всього за 2,9 с.

Related video

В Одесі з'явився разючий McLaren 720S. Надпотужний суперкар привезли в Україну зовсім недавно. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

[ + – ] Суперкар отримав "гарні" номери Фото: topgir.com.ua

Примітно, що тепер в Одесі одразу два рідкісні McLaren 720S, і їх зняли разом. Раніше в цьому місті з'явився кабріолет 720S Spider, а тепер до нього приєдналося купе. Цікава деталь: обидва авто мають номери з комбінацією цифр "720".

[ + – ] В авто оригінальна панель приладів, що складається

За даними "ТопЖиру", купити McLaren 720S вирішив одеський колекціонер і продавець елітних автомобілів. Він також володіє двома Rolls-Royce.

[ + – ] McLaren 720S здатний розвинути швидкість понад 340 км/год Фото: topgir.com.ua

Ціна McLaren 720S в Україні складає близько пів мільйона доларів. Суперкар оснащений 4,0-літровим 720-сильним V8 твін-турбо та 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Він розганяється до 100 км/год за 2,9 с і до 200 км/год за 7,8 с, а його максимальна швидкість перевищує 340 км/год.

Важливо

Для українських доріг: розсекречено найнестандартніший суперкар Lamborghini (фото)

Серед особливостей авто — унікальна панель приладів, що складається. Суперкар McLaren 720S також отримав адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

[ + – ] Вартість McLaren 720S в Україні — близько пів мільйона доларів Фото: topgir.com.ua

Примітно, що це не єдиний McLaren, який був ввезений в Україну останнім часом. Нещодавно у Львів пригнали найнетиповішу модель британської марки.

Також Фокус розповідав, що на український ринок вийшов новий Range Rover Sport третього покоління. Перші позашляховики вже приїхали в нашу країну.