В Україні з'явився дуже нетиповий суперкар McLaren (відео)
McLaren GT — суперкар, пристосований для повсякденного використання та далеких подорожей. У нього два багажники, комфортабельні сидіння та м'яка підвіска.
В Україну привезли новий McLaren GT — рідкісний автомобіль з'явився у Львові. Британську модель називають найзручнішим і найпрактичнішим у світі суперкаром. Про це пише сайт ТопЖир.
Як правило, середньомоторні суперкари наголошують на динамічні характеристики і керованість. Більшість із них — тісні, не надто комфортабельні та не дуже пристосовані для повсякденного використання.
McLaren GT — виняток у цьому плані. У нього просторий салон зі зручними сидіннями та одразу два багажники — 150-літровий передній та 420-літровий задній. У такий спосіб розробники постаралися пристосувати авто для експлуатації у місті та далеких подорожах.
У суперкара незвично м'яка підвіска. Крім того, передбачена можливість підняти авто та збільшити кліренс до 130 мм — це зручно при проїзді лежачого поліцейського або вибоїни на дорозі.Важливо
Середньомоторний суперкар McLaren GT оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 620 к. с. та 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Він розганяється до 100 км/год за 3,2 сек і розвиває 326 км/год. Двигун не тільки потужний, а й досить економічний — витрачає в середньому 108 л/100 км.
Вартість авто становить близько 200 000 доларів. Це вже не перший McLaren GT в Україні — до нашої країни завезли щонайменше два такі суперкари, а то й більше.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився надпотужний електромобіль Lucid із запасом ходу 830 км.
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