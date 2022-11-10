В Украине появился очень нетипичный суперкар McLaren (видео)

McLaren GT — суперкар, приспособленный для повседневного использования и дальних путешествий. У него два багажника, комфортабельные сиденья и мягкая подвеска.

Related video

В Украину привезли новый McLaren GT — редкий автомобиль появился во Львове. Британскую модель называют самым удобным и практичным в мире суперкаром. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

[ + – ] Суперкар McLaren сняли во Львове Фото: topgir.com.ua

Как правило, среднемоторные суперкары делают упор на динамические характеристики и управляемость. Большинство из них – тесные, не слишком комфортабельные и не очень приспособлены для повседневного использования.

[ + – ] McLaren GT способен развить 326 км/ч Фото: topgir.com.ua

McLaren GT — исключение в этом плане. У него просторный салон с удобными сиденьями и сразу два багажника – 150-литровый передний и 420-литровый задний. Таким образом разработчики постарались приспособить авто для эксплуатации в городе и дальних путешествиях.

[ + – ] У суперкара просторный салон и два багажника

У суперкара непривычно мягкая подвеска. Кроме того, предусмотрена возможность приподнять авто и увеличить клиренс до 130 мм – это удобно при проезде лежачего полицейского или выбоины на дороге.

Важно

Раритет за 85 000 евро: в Украине обнаружена самая дорогая и необычная Toyota Camry (фото)

Среднемоторный суперкар McLaren GT оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 620 л. с. и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и развивает 326 км/ч. Двигатель не только мощный, но и довольно экономичный – расходует в среднем 10,8 л/100 км.

Стоимость авто составляет около 200 000 долларов. Это уже не первый McLaren GT в Украине — в нашу страну завезли минимум два таких суперкара, а то и больше.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился сверхмощный электромобиль Lucid с запасом хода 830 км.

Также мы писали, что эксклюзивный McLaren два года стоит на парковке под открытым небом.