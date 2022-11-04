Эксклюзивный суперкар McLaren два года стоит на парковке под открытым небом (фото)

McLaren 570S запарковали на стоянке отеля два года назад и с тех пор он не ездил. Автомобиль уже стал достопримечательностью и даже отмечен на Google Maps.

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В Лондоне на парковке дорогого отеля St Pancras Renaissance вот уже два года стоит McLaren 570S нетипичного розового цвета. Суперкар не ездил последние два года. О нем написала газета The Sun.

Сообщается, что впервые розовый суперкар McLaren 570S заметили на паркинге близ отеля еще в 2018 года, а с весны 2020-го автомобиль не ездит. Удивительно, но машина всегда чистая – видно, что о ней заботятся.

[ + – ] Автомобиль принадлежит постояльцу дорогого отеля Фото: The Sun

Автомобиль стоимостью около $200 тысяч уже стал местной достопримечательностью и героем многочисленных видео в Instagram и TikTok. Его уже даже отметили на картах Google Maps.

Журналистам The Sun удалось пообщаться с одним из работников отеля и тот на правах анонимности сообщил, что машина принадлежит довольно эксцентричному постояльцу St Pancras Renaissance. Он является гражданином другой страны и после вспышки пандемии коронавируса не смог вернуться на родину и перестал ездить на McLaren.

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Впрочем, некоторые жители близлежащих домов утверждают, что суперкар все-таки иногда уезжает, но постоянно паркуется на одном и том же месте. Однако подтверждения их словам пока не нашлось.

[ + – ] Суперкар стал туристической достопримечательностью Фото: The Sun

Суперкар McLaren 570S выпускали в 2015-2021 годах. Он оснащен 570-сильным турбированным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить 328 км/ч. Ранее именно такое авто завезли в Украину для бесплатной растаможки.

Также Фокус рассказывал про редкий суперкар Ferrari 1990 года в состоянии нового авто. Его пробег — всего 413 км.