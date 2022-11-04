Ексклюзивний суперкар McLaren два роки стоїть на парковці просто неба (фото)

McLaren 570S запаркували на стоянці готелю два роки тому і з того часу він не їздив. Авто вже стало пам'яткою і навіть позначене на Google Maps.

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У Лондоні на парковці дорогого готелю St Pancras Renaissance вже два роки стоїть McLaren 570S нетипового рожевого кольору. Суперкар не їздив останні два роки. Про нього написала газета The Sun.

Повідомляється, що вперше рожевий суперкар McLaren 570S помітили на паркінгу біля готелю ще в 2018 році, а з весни 2020-го автомобіль не їздить. Дивно, але машина завжди чиста – видно, що про неї піклуються.

[ + – ] Автомобіль належить постояльцю дорогого готелю. Фото: The Sun

Автомобіль вартістю приблизно $200 тисяч уже став місцевою пам'яткою та героєм численних відео в Instagram і TikTok. Його вже позначили на картах Google Maps.

Журналістам The Sun вдалося поспілкуватися з одним із працівників готелю і той на правах анонімності повідомив, що машина належить доволі ексцентричному постояльцю St Pancras Renaissance. Він є громадянином іншої країни і після спалаху пандемії коронавірусу не зміг повернутися на батьківщину та перестав їздити на McLaren.

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Утім, деякі жителі довколишніх будинків стверджують, що суперкар усе-таки іноді їздить, але постійно паркується на тому самому місці. Однак підтвердження їхніх слів наразі не знайшлося.

[ + – ] Суперкар став туристичною пам'яткою Фото: The Sun

Суперкар McLaren 570S випускали у 2015-2021 роках. Він оснащений 570-сильним турбованим V8 і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,2 секунди і розвинути 328 км/год. Раніше саме таке авто завезли до України для безкоштовного розмитнення.

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