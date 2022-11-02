Виявлено унікальний суперкар Ferrari 90-х у стані нового авто (відео)
Усього випущено лише кілька кабріолетів Ferrari Testarossa, і їх дуже цінують колекціонери. Саме цей автомобіль ніколи не ставили на облік, а його пробіг за 32 роки складає всього 413 км.
У Великій Британії на аукціон RM Sotheby's виставили надзвичайно рідкісний Ferrari Testarossa Pininfarina Spider 1990 року. За кабріолет планують отримати 1,4-1,8 мільйона фунтів стерлінгів ($1,6-2 мільйони). Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.
Суперкар Ferrari Testarossa — культова модель 80-х та 90-х, випущена досить великим тиражем у 7177 одиниць. Однак переважна більшість авто були купе, а кабріолети від ательє Pininfarina можна перерахувати на пальцях рук. Їх дуже цінують колекціонери.
Такі авто будували на індивідуальне замовлення, а серед їхніх власників — тодішній президент концерну Fiat Джованні Аньєллі та султан Брунея Хассанал Болкіах.
З технічного погляду кабріолет Ferrari Testarossa нічим не відрізняється від купе. Він оснащений тим самим опозитним 12-циліндровим двигуном на 390 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить близько 290 км/год.
Саме цей автомобіль — капсула часу. Його ніколи не ставили на облік і дбайливо зберігали у гаражі, тому пробіг за 32 роки складає лише 413 км. Торік суперкар Ferrari Testarossa відправили назад до ательє Pininfarina, де авто трохи оновили за 177 тис. євро.Важливо
Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні Андрій Данилко продасть Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі. Виручені кошти спрямують на благодійність.
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