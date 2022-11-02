Виявлено унікальний суперкар Ferrari 90-х у стані нового авто (відео)

Усього випущено лише кілька кабріолетів Ferrari Testarossa, і їх дуже цінують колекціонери. Саме цей автомобіль ніколи не ставили на облік, а його пробіг за 32 роки складає всього 413 км.

Related video

У Великій Британії на аукціон RM Sotheby's виставили надзвичайно рідкісний Ferrari Testarossa Pininfarina Spider 1990 року. За кабріолет планують отримати 1,4-1,8 мільйона фунтів стерлінгів ($1,6-2 мільйони). Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

[ + – ] За суперкар планують виручити до 2 мільйонів доларів Фото: Sotheby’s

Суперкар Ferrari Testarossa — культова модель 80-х та 90-х, випущена досить великим тиражем у 7177 одиниць. Однак переважна більшість авто були купе, а кабріолети від ательє Pininfarina можна перерахувати на пальцях рук. Їх дуже цінують колекціонери.

[ + – ] Кабріолет проїхав лише 413 км за 32 роки Фото: Sotheby’s

Такі авто будували на індивідуальне замовлення, а серед їхніх власників — тодішній президент концерну Fiat Джованні Аньєллі та султан Брунея Хассанал Болкіах.

[ + – ] Суперкар оснащений 12-циліндровим двигуном на 390 к. с. Фото: Sotheby’s

З технічного погляду кабріолет Ferrari Testarossa нічим не відрізняється від купе. Він оснащений тим самим опозитним 12-циліндровим двигуном на 390 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить близько 290 км/год.

Саме цей автомобіль — капсула часу. Його ніколи не ставили на облік і дбайливо зберігали у гаражі, тому пробіг за 32 роки складає лише 413 км. Торік суперкар Ferrari Testarossa відправили назад до ательє Pininfarina, де авто трохи оновили за 177 тис. євро.

Важливо

Мініатюрний 40-річний Ford продають за ціною нового суперкара Lamborghini (фото)

Раніше Фокус повідомляв, що на цьому ж аукціоні Андрій Данилко продасть Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі. Виручені кошти спрямують на благодійність.

Також ми писали, що Ferrari представили свій найшвидший суперкар. Поки презентована перегонова версія, але у 2024 році з'явиться і серійний варіант.