Найшвидший суперкар Ferrari офіційно представлений (відео)

Ferrari повертаються до Ле-Мана після 50-річної відсутності і спеціально для цього створили гібридний спорткар 499P. До 2024 на його основі розроблять серійну модель.

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Ferrari офіційно презентували гоночну модель 499P. З нею наступного року італійська команда повернеться до знаменитих 24-годинних перегонів у Ле-Мані та чемпіонату спортпрототипів WEC. Про це повідомляється на сторінці Ferrari у Twitter.

[ + – ] В основі суперкара лежить легкий карбоновий монокок Фото: Ferrari

Новий Ferrari 499P – обтічний купе з добре продуманою аеродинамікою. Він має величезне антикрило і кіль на даху, а двері піднімаються вгору. В основі спортпрототипу лежить легкий карбоновий монокок.

[ + – ] У авто продумана аеродинаміка Фото: Ferrari

Автомобіль для перегонів отримав допрацьовану гібридну установку від суперкара Ferrari 296. Бензиновий 3,0-літровий V6 з турбонаддувом та електромотор сумарно розвивають 680 л. с. Динамічні характеристики не розкривають, але під час тестів на заводському автодромі у Фіорано суперкар показав рекордний час за коло.

[ + – ] Двері піднімаються вгору Фото: Ferrari

Забарвлення авто особливе — воно повторює ліврею спортпрототипів у переможній для Ferrari гонці "12 годин Себрінга" 1973 року. Саме у Себрінгу у березні відбудеться гоночний дебют Ferrari 499P.

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Проте основною метою є Ле-Ман. Італійська команда перемагала там 8 разів, але не виступала у цих перегонах півстоліття.

Також стало відомо, що новий Ferrari 499P стане основою для флагманської серійної моделі із заводським позначенням F250. Гібридний суперкар з'явиться у 2024 році та стане наступником LaFerrari. Його випустять лімітованим тиражем із 599 екземплярів.

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