Самый быстрый суперкар Ferrari официально представлен (видео)

Ferrari возвращаются в Ле-Ман после 50-летнего отсутствия и специально для этого создали гибридный спорткар 499P. К 2024 году на его основе разработают серийную модель.

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Ferrari официально представили гоночную модель 499P. С ней в следующем году итальянская команда вернется в знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане и чемпионат спортпрототипов WEC. Об этом сообщается на странице Ferrari в Twitter.

[ + – ] В основе суперкара лежит легкий карбоновый монокок Фото: Ferrari

Новый Ferrari 499P – обтекаемое купе с хорошо продуманной аэродинамикой. У него огромное антикрыло и киль на крыше, а двери поднимаются вверх. В основе спортпрототипа лежит легкий карбоновый монокок.

[ + – ] У авто продуманная аэродинамика Фото: Ferrari

Гоночное авто получил доработанную гибридную установку от суперкара Ferrari 296. Бензиновый 3,0-литровый V6 с турбонаддувом и электромотор суммарно развивают 680 л. с. Динамические характеристики не раскрывают, но во время тестов на заводском автодроме в Фиорано суперкар показал рекордное время круга.

[ + – ] Двери поднимаются вверх Фото: Ferrari

Окраска авто особенная – она повторяет ливрею спортпрототипов в победной для Ferrari гонке "12 часов Себринга" 1973 года. Именно в Себринге в марте состоится гоночный дебют Ferrari 499P.

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Однако основной целью является Ле-Ман. Итальянская команда побеждала там 8 раз, однако не выступала в этой гонке полвека.

Также стало известно, что новый Ferrari 499P станет основой для флагманской серийной модели с заводским обозначением F250. Гибридный суперкар появится в 2024 году и станет преемником LaFerrari. Его выпустят лимитированным тиражом из 599 экземпляров.

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