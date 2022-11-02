Обнаружен уникальный суперкар Ferrari 90-х в состоянии нового авто (видео)

Всего выпущено лишь несколько кабриолетов Ferrari Testarossa и они очень ценятся коллекционерами. Конкретно этот автомобиль никогда не ставили на учет, а его пробег за 32 года составляет всего 413 км.

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В Великобритании на аукцион RM Sotheby’s выставили невероятно редкий Ferrari Testarossa Pininfarina Spider 1990 года. За кабриолет планируют выручить 1,4-1,8 миллиона фунтов стерлингов ($1,6-2 миллиона). Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

[ + – ] За суперкар планируют выручить до 2 миллионов долларов Фото: Sotheby’s

Суперкар Ferrari Testarossa – культовая модель 80-х и 90-х, выпущенная довольно большим тиражом в 7177 единиц. Однако подавляющее большинство авто были купе, а кабриолеты от ателье Pininfarina можно пересчитать на пальцах рук. Они очень ценятся коллекционерами.

[ + – ] Кабриолет проехал всего 413 км за 32 года Фото: Sotheby’s

Такие авто строили по индивидуальному заказу, а среди их владельцев – тогдашний президент концерна Fiat Джанни Аньелли и султан Брунея Хассанал Болкиах.

[ + – ] Суперкар оснащен 12-цилиндровым двигателем на 390 л. с. Фото: Sotheby’s

С технической точки зрения кабриолет Ferrari Testarossa ничем не отличается от купе. Он оснащен тем же оппозитным 12-цилиндровым двигателем на 390 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет около 290 км/ч.

Конкретно этот автомобиль – капсула времени. Его никогда не ставили на учет и бережно хранили в гараже, поэтому пробег за 32 года составляет всего 413 км. В прошлом году суперкар Ferrari Testarossa отправили назад в ателье Pininfarina, где авто немного обновили за 177 тыс. евро.

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Ранее Фокус сообщал, что на этом же аукционе Андрей Данилко продаст Rolls-Royce Фрэдди Меркьюри. Вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Также мы писали, что Ferrari представили свой самый быстрый суперкар. Пока презентована гоночная версия, но в 2024 году появится и серийный вариант.