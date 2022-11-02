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Авто

Обнаружен уникальный суперкар Ferrari 90-х в состоянии нового авто (видео)

Суперкар Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa 1990, Ferrari Testarossa, кабриолет Ferrari Testarossa
Фото: Sotheby’s | Всего выпущено лишь несколько Ferrari Testarossa Pininfarina Spider

Всего выпущено лишь несколько кабриолетов Ferrari Testarossa и они очень ценятся коллекционерами. Конкретно этот автомобиль никогда не ставили на учет, а его пробег за 32 года составляет всего 413 км.

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В Великобритании на аукцион RM Sotheby’s выставили невероятно редкий Ferrari Testarossa Pininfarina Spider 1990 года. За кабриолет планируют выручить 1,4-1,8 миллиона фунтов стерлингов ($1,6-2 миллиона). Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

Суперкар Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa 1990, Ferrari Testarossa, кабриолет Ferrari Testarossa Fullscreen
За суперкар планируют выручить до 2 миллионов долларов
Фото: Sotheby’s

Суперкар Ferrari Testarossa – культовая модель 80-х и 90-х, выпущенная довольно большим тиражом в 7177 единиц. Однако подавляющее большинство авто были купе, а кабриолеты от ателье Pininfarina можно пересчитать на пальцах рук. Они очень ценятся коллекционерами.

Суперкар Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa 1990, Ferrari Testarossa, кабриолет Ferrari Testarossa Fullscreen
Кабриолет проехал всего 413 км за 32 года
Фото: Sotheby’s

Такие авто строили по индивидуальному заказу, а среди их владельцев – тогдашний президент концерна Fiat Джанни Аньелли и султан Брунея Хассанал Болкиах.

Суперкар Ferrari Testarossa, Ferrari Testarossa 1990, Ferrari Testarossa, кабриолет Ferrari Testarossa Fullscreen
Суперкар оснащен 12-цилиндровым двигателем на 390 л. с.
Фото: Sotheby’s

С технической точки зрения кабриолет Ferrari Testarossa ничем не отличается от купе. Он оснащен тем же оппозитным 12-цилиндровым двигателем на 390 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет около 290 км/ч.

Конкретно этот автомобиль – капсула времени. Его никогда не ставили на учет и бережно хранили в гараже, поэтому пробег за 32 года составляет всего 413 км. В прошлом году суперкар Ferrari Testarossa отправили назад в ателье Pininfarina, где авто немного обновили за 177 тыс. евро.

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Ранее Фокус сообщал, что на этом же аукционе Андрей Данилко продаст Rolls-Royce Фрэдди Меркьюри. Вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Также мы писали, что Ferrari представили свой самый быстрый суперкар. Пока презентована гоночная версия, но в 2024 году появится и серийный вариант.