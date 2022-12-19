Раритетный Porsche 911 Targa продали на аукционе за рекордную сумму (фото)

Инженеры Porshe доработали классический 911 Targa 1972 года, доведя его до идеального состояния. В результате удалось выручить за раритетный спорткар более миллиона долларов.

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На аукционе RM Sotheby's продали эксклюзивный Porsche 911 S 2.4 Targa 1972 года. Спорткар ушел с молотка за 1 149 000 долларов, установив новый ценовой рекорд для модели в кузове тарга.

[ + – ] Спорткар оценили в 1 149 000 долларов Фото: Sotheby's

В январе Porsche показали особую версию 911 Targa GTS "Edition 50Y Porsche Design", которая приурочена к 50-летнему юбилею подразделения Porsche Design. Вместе с современным спорткаром был представлен и особый классический Porsche 911 S 2.4 Targa.

[ + – ] Авто отреставрировали в подразделении Porsche Design

Инженеры взяли за основу 911 T 2.4 Targa в плохом состоянии, в котором отсутствовали некоторые запчасти. Они полностью переработали двигатель, установили механический впрыск топлива, что позволило увеличить его мощность до 187 л.с.

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Кузов и интерьер также подверглись полной переборке. Весь процесс от начала до конца занял два года.

[ + – ] Двигатель спорткара был доработан Фото: Sothebyʼs

"Для меня это всегда очень эмоциональный момент, когда я управляю чем-то настолько уникальным, — рассказал главный специалист по реставрации классических автомобилей Porsche Уве Макрутцки во время презентации классического спорткара.

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