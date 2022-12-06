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Авто

Раритет за $3 миллиона: на аукцион выставлен самый первый суперкар Porschе (фото)

Porsche 959 SC, Porsche 959, Porsche 959 SC Canepa, Porsche 959 Canepa, суперкар Porsche
Фото: Sotheby’s | Porsche 959 SC — первый суперкар немецкой марки

Всего выпустили лишь 337 эксклюзивных Porsche 959. Конкретно этот автомобиль — особенный, ведь его доработали и подняли мощность до внушительных 825 л. с.

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В Майями на аукцион RM Sotheby’s выставили знаменитый суперкар Porsche 959 SC 1988 года. За уникальное авто планируют выручить примерно 3-3,5 миллиона долларов. История авто раскрыта на официальном сайте аукционного дома.

Porsche 959 SC, Porsche 959, Porsche 959 SC Canepa, Porsche 959 Canepa, суперкар Porsche Fullscreen
Авто является серийной версией раллийной модели
Фото: Sotheby’s

Porsche 959 считается первым суперкаром немецкой марки и одной из самых культовых моделей 80-х годов. Изначально авто создавалось для ралли "Париж-Дакар", а после победы в этой гонке в 1984 году представили и серийную его версию.

Porsche 959 SC, Porsche 959, Porsche 959 SC Canepa, Porsche 959 Canepa, суперкар Porsche Fullscreen
Всего выпущено только 337 Porsche 959
Фото: Sotheby’s

Всего выпустили только 337 Porsche 959 стоимостью 225 000 долларов – это был один из самых дорогих автомобилей своего времени. И самым быстрым – авто оснащались 2,8-литровым 450-сильным турбомотором и развивали 317 км/ч.

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Суперкар Porsche 959 стал воплощением технологий 80-х. Он получил редкие на то время полный привод, ABS и активную подвеску.

Porsche 959 SC, Porsche 959, Porsche 959 SC Canepa, Porsche 959 Canepa, суперкар Porsche Fullscreen
Тюнинг Porsche 959 поднял мощность двигателя до 825 л. с.
Фото: Sotheby’s

Конкретно этот автомобиль особенный, ведь уже в наши дни его доработали в ателье Canepa. Тюнинг Porsche 959 обошелся в $172 000 и включает увеличение мощности до 825 л. с., новую титановую подвеску, современные 18-дюймовые шины и тормоза.

Porsche 959 SC, Porsche 959, Porsche 959 SC Canepa, Porsche 959 Canepa, суперкар Porsche Fullscreen
Максимальная скорость авто превышает 340 км/ч
Фото: Sotheby’s

Максимальная скорость авто превысила 340 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с. Всего в Canepa таким образом доработано менее 50 Porsche 959.

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