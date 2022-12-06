Раритет за $3 миллиона: на аукцион выставлен самый первый суперкар Porschе (фото)
Всего выпустили лишь 337 эксклюзивных Porsche 959. Конкретно этот автомобиль — особенный, ведь его доработали и подняли мощность до внушительных 825 л. с.
В Майями на аукцион RM Sotheby’s выставили знаменитый суперкар Porsche 959 SC 1988 года. За уникальное авто планируют выручить примерно 3-3,5 миллиона долларов. История авто раскрыта на официальном сайте аукционного дома.
Porsche 959 считается первым суперкаром немецкой марки и одной из самых культовых моделей 80-х годов. Изначально авто создавалось для ралли "Париж-Дакар", а после победы в этой гонке в 1984 году представили и серийную его версию.
Всего выпустили только 337 Porsche 959 стоимостью 225 000 долларов – это был один из самых дорогих автомобилей своего времени. И самым быстрым – авто оснащались 2,8-литровым 450-сильным турбомотором и развивали 317 км/ч.
Суперкар Porsche 959 стал воплощением технологий 80-х. Он получил редкие на то время полный привод, ABS и активную подвеску.
Конкретно этот автомобиль особенный, ведь уже в наши дни его доработали в ателье Canepa. Тюнинг Porsche 959 обошелся в $172 000 и включает увеличение мощности до 825 л. с., новую титановую подвеску, современные 18-дюймовые шины и тормоза.
Максимальная скорость авто превысила 340 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с. Всего в Canepa таким образом доработано менее 50 Porsche 959.
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