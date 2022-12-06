Раритет за $3 мільйони: на аукціон виставлений перший суперкар Porschе (фото)

Усього випустили лише 337 ексклюзивних Porsche 959. Саме цей автомобіль — особливий, адже його допрацювали і підняли потужність до 825 к. с.

Related video

У Маямі на аукціон RM Sotheby's виставили знаменитий суперкар Porsche 959 SC 1988 року. За унікальне авто планують отримати приблизно 3-3,5 мільйонів доларів. Історію авто розкрито на офіційному сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Авто є серійною версією ралійної моделі Фото: Sotheby’s

Porsche 959 вважається першим суперкаром німецької марки й однією з найкультовіших моделей 80-х років. Спочатку авто створювалося для ралі "Париж-Дакар", а після перемоги у цій гонці у 1984 році представили і серійну його версію.

[ + – ] Усього випущено лише 337 Porsche 959 Фото: Sotheby’s

Усього випустили лише 337 Porsche 959 вартістю 225 000 доларів — це був один із найдорожчих автомобілів свого часу. І найшвидшим — авто оснащувалися 2,8-літровим 450-сильним турбомотором і розвивали 317 км/год.

Важливо

Позашляховий спорткар: презентовано перший кросовер Porsche 911 (відео)

Суперкар Porsche 959 став втіленням технологій 80-х. Він отримав рідкісні на той час повний привід, ABS та активну підвіску.

[ + – ] Тюнінг Porsche 959 підняв потужність двигуна до 825 к. с. Фото: Sotheby’s

Саме цей автомобіль особливий, адже вже в наші дні його доопрацювали в ательє Canepa. Тюнінг Porsche 959 коштував $172 000 і враховує збільшення потужності до 825 к. с., нову титанову підвіску, сучасні 18-дюймові шини та гальма.

[ + – ] Максимальна швидкість авто перевищує 340 км/год Фото: Sotheby’s

Максимальна швидкість авто перевищила 340 км/год, а розгін до 100 км/год займає 2,8 секунд. Загалом у Canepa так дороблено менше 50 Porsche 959.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розкішний американський автомобіль 30-х років продається за ціною Renault Logan.

Також ми писали, що на аукціоні продадуть раритетне авто Дієго Марадони.