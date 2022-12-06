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Авто

Раритет за $3 мільйони: на аукціон виставлений перший суперкар Porschе (фото)

Porsche 959 SC, Porsche 959, Porsche 959 SC Canepa, Porsche 959 Canepa, суперкар Porsche
Фото: Sotheby’s | Porsche 959 SC — перший суперкар німецької марки

Усього випустили лише 337 ексклюзивних Porsche 959. Саме цей автомобіль — особливий, адже його допрацювали і підняли потужність до 825 к. с.

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У Маямі на аукціон RM Sotheby's виставили знаменитий суперкар Porsche 959 SC 1988 року. За унікальне авто планують отримати приблизно 3-3,5 мільйонів доларів. Історію авто розкрито на офіційному сайті аукціонного будинку.

Porsche 959 SC, Porsche 959, Porsche 959 SC Canepa, Porsche 959 Canepa, суперкар Porsche Fullscreen
Авто є серійною версією ралійної моделі
Фото: Sotheby’s

Porsche 959 вважається першим суперкаром німецької марки й однією з найкультовіших моделей 80-х років. Спочатку авто створювалося для ралі "Париж-Дакар", а після перемоги у цій гонці у 1984 році представили і серійну його версію.

Porsche 959 SC, Porsche 959, Porsche 959 SC Canepa, Porsche 959 Canepa, суперкар Porsche Fullscreen
Усього випущено лише 337 Porsche 959
Фото: Sotheby’s

Усього випустили лише 337 Porsche 959 вартістю 225 000 доларів — це був один із найдорожчих автомобілів свого часу. І найшвидшим — авто оснащувалися 2,8-літровим 450-сильним турбомотором і розвивали 317 км/год.

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Суперкар Porsche 959 став втіленням технологій 80-х. Він отримав рідкісні на той час повний привід, ABS та активну підвіску.

Porsche 959 SC, Porsche 959, Porsche 959 SC Canepa, Porsche 959 Canepa, суперкар Porsche Fullscreen
Тюнінг Porsche 959 підняв потужність двигуна до 825 к. с.
Фото: Sotheby’s

Саме цей автомобіль особливий, адже вже в наші дні його доопрацювали в ательє Canepa. Тюнінг Porsche 959 коштував $172 000 і враховує збільшення потужності до 825 к. с., нову титанову підвіску, сучасні 18-дюймові шини та гальма.

Porsche 959 SC, Porsche 959, Porsche 959 SC Canepa, Porsche 959 Canepa, суперкар Porsche Fullscreen
Максимальна швидкість авто перевищує 340 км/год
Фото: Sotheby’s

Максимальна швидкість авто перевищила 340 км/год, а розгін до 100 км/год займає 2,8 секунд. Загалом у Canepa так дороблено менше 50 Porsche 959.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні розкішний американський автомобіль 30-х років продається за ціною Renault Logan.

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