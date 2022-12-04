На аукціон виставили раритетний автомобіль Дієго Марадони (фото)
Дієго Марадона отримав рідкісний лімітований Mercedes 450 SLC 5,0 у подарунок. Пробіг автомобіля за чотири десятиліття становить лише 62 000 км.
У Парижі на автомобільний салон Bonhams виставили Mercedes-Benz 450 SLC 5,0. Автомобіль не найексклюзивніший, але його орієнтовна вартість складе 150 000 — 250 000 євро, адже він належав легендарному Дієго Марадоні. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.
Дієго Марадона отримав цей Mercedes 450 SLC 5,0 як подарунок від заможних футбольних фанатів. Машину вручив йому ще один зіреовий аргентинський спортсмен — п'ятиразовий чемпіон "Формули-1" Хуан-Мануель Фанхіо.
Дієго Марадона недовго їздив на авто — пробіг за 42 роки становить лише 62 000 км. Після цього Mercedes кочував приватними колекціями в Америці та майже не їздив.
Mercedes SL R107 був одним із найрозкішніших купе свого часу. Версія 450 SLC 5,0 — лімітована: всього випустили 816 таких авто з полегшеним кузовом і п'ятилітровим V8.Важливо
Двигун розвиває 240 к.с. і працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість Mercedes 450 SLC 5,0 складає 210 км/год.
Дієго Марадона був відомим автолюбителем. У різний час у його гаражі були Ferrari F40 і Testarossa, Porsche 911, Rolls-Royce Ghost.
Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили справжній "Бетмобіль". Його оцінили в 1,5 мільйона доларів.
Також ми писали, що на аукціоні продадуть рідкісний 27-річний суперкар Ferrari в стані нового авто.