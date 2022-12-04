Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

На аукціон виставили раритетний автомобіль Дієго Марадони (фото)

авто Дієго Марадони, авто марадони, мерседес Марадони, Mercedes-Benz 450 SLC, Mercedes 450, Mercedes SL R107
Фото: bonhams.com | Mercedes 450 SLC подарували Дієго Марадоні в 1980 році

Дієго Марадона отримав рідкісний лімітований Mercedes 450 SLC 5,0 у подарунок. Пробіг автомобіля за чотири десятиліття становить лише 62 000 км.

Related video

У Парижі на автомобільний салон Bonhams виставили Mercedes-Benz 450 SLC 5,0. Автомобіль не найексклюзивніший, але його орієнтовна вартість складе 150 000 — 250 000 євро, адже він належав легендарному Дієго Марадоні. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті аукціонного дому.

авто Дієго Марадони, авто марадони, мерседес Марадони, Mercedes-Benz 450 SLC, Mercedes 450, Mercedes SL R107 Fullscreen
Усього випущено лише 816 таких купе
Фото: bonhams.com

Дієго Марадона отримав цей Mercedes 450 SLC 5,0 як подарунок від заможних футбольних фанатів. Машину вручив йому ще один зіреовий аргентинський спортсмен — п'ятиразовий чемпіон "Формули-1" Хуан-Мануель Фанхіо.

авто Дієго Марадони, авто марадони, мерседес Марадони, Mercedes-Benz 450 SLC, Mercedes 450, Mercedes SL R107 Fullscreen
Автомобіль оцінили в 150 000 – 250 000 євро
Фото: bonhams.com

Дієго Марадона недовго їздив на авто — пробіг за 42 роки становить лише 62 000 км. Після цього Mercedes кочував приватними колекціями в Америці та майже не їздив.

авто Дієго Марадони, авто марадони, мерседес Марадони, Mercedes-Benz 450 SLC, Mercedes 450, Mercedes SL R107 Fullscreen
Пробіг автомобіля складає всього 62 000 км
Фото: bonhams.com

Mercedes SL R107 був одним із найрозкішніших купе свого часу. Версія 450 SLC 5,0 — лімітована: всього випустили 816 таких авто з полегшеним кузовом і п'ятилітровим V8.

Важливо
Авангард по-українськи: історія знаменитого авто з "Кавказької полонянки" (фото)
Авангард по-українськи: історія знаменитого авто з "Кавказької полонянки" (фото)

Двигун розвиває 240 к.с. і працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП. Максимальна швидкість Mercedes 450 SLC 5,0 складає 210 км/год.

авто Дієго Марадони, авто марадони, мерседес Марадони, Mercedes-Benz 450 SLC, Mercedes 450, Mercedes SL R107 Fullscreen
Купе оснащено 240-сильним V8 і розвиває 210 км/год
Фото: bonhams.com

Дієго Марадона був відомим автолюбителем. У різний час у його гаражі були Ferrari F40 і Testarossa, Porsche 911, Rolls-Royce Ghost.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили справжній "Бетмобіль". Його оцінили в 1,5 мільйона доларів.

Також ми писали, що на аукціоні продадуть рідкісний 27-річний суперкар Ferrari в стані нового авто.