На аукцион выставили раритетный автомобиль Диего Марадоны (фото)

Диего Марадона получил редкий лимитированный Mercedes 450 SLC 5,0 в подарок. Пробег автомобиля за четыре десятилетия составляет всего 62 000 км.

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В Париже на автосалон Bonhams выставили Mercedes-Benz 450 SLC 5,0. Автомобиль не самый эксклюзивный, но его ориентировочная стоимость составит 150 000 – 250 000 евро, ведь он принадлежал легендарному Диего Марадоне. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Всего выпущено только 816 таких купе Фото: bonhams.com

Диего Марадона получил этот Mercedes 450 SLC 5,0 как подарок от группы зажиточных футбольных фанатов. Машину вручил ему еще один звездный аргентинский спортсмен – пятикратный чемпион "Формулы-1" Хуан-Мануэль Фанхио.

[ + – ] Автомобиль оценили в 150 000 – 250 000 евро Фото: bonhams.com

Диего Марадона недолго ездил на авто – пробег за 42 года составляет всего 62 000 км. После этого Mercedes кочевал по частным коллекциям в Америке и почти не ездил.

[ + – ] Пробег автомобиля составляет всего 62 000 км Фото: bonhams.com

Mercedes SL R107 – был одним из самых роскошных купе своего времени. Версия 450 SLC 5,0 – лимитированная: всего выпустили 816 таких авто с облегченным кузовом и пятилитровым V8.

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Двигатель развивает 240 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость Mercedes 450 SLC 5,0 составляет 210 км/ч.

[ + – ] Купе оснащено 240-сильным V8 и развивает 210 км/ч Фото: bonhams.com

Диего Марадона был известным автолюбителем. В разное время в его гараже были Ferrari F40 и Testarossa, Porsche 911, Rolls-Royce Ghost.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили настоящий Бэтмобиль. Его оценили в 1,5 миллиона долларов.

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