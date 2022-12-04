На аукцион выставили раритетный автомобиль Диего Марадоны (фото)
Диего Марадона получил редкий лимитированный Mercedes 450 SLC 5,0 в подарок. Пробег автомобиля за четыре десятилетия составляет всего 62 000 км.
В Париже на автосалон Bonhams выставили Mercedes-Benz 450 SLC 5,0. Автомобиль не самый эксклюзивный, но его ориентировочная стоимость составит 150 000 – 250 000 евро, ведь он принадлежал легендарному Диего Марадоне. Подробности авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.
Диего Марадона получил этот Mercedes 450 SLC 5,0 как подарок от группы зажиточных футбольных фанатов. Машину вручил ему еще один звездный аргентинский спортсмен – пятикратный чемпион "Формулы-1" Хуан-Мануэль Фанхио.
Диего Марадона недолго ездил на авто – пробег за 42 года составляет всего 62 000 км. После этого Mercedes кочевал по частным коллекциям в Америке и почти не ездил.
Mercedes SL R107 – был одним из самых роскошных купе своего времени. Версия 450 SLC 5,0 – лимитированная: всего выпустили 816 таких авто с облегченным кузовом и пятилитровым V8.Важно
Двигатель развивает 240 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость Mercedes 450 SLC 5,0 составляет 210 км/ч.
Диего Марадона был известным автолюбителем. В разное время в его гараже были Ferrari F40 и Testarossa, Porsche 911, Rolls-Royce Ghost.
Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили настоящий Бэтмобиль. Его оценили в 1,5 миллиона долларов.
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