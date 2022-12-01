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Авто

Легенда за $1,5 миллиона: на продажу выставили настоящий Бэтмобиль (фото)

Бэтмобиль 1989, купить Бэтмобиль, настоящий Бэтмобиль, Бэтмен возвращается
Бэтмобиль оценили в 1,5 миллиона долларов

Бэтмобиль построен в Великобритании в 1989 году и оснащен электромотором. Авто снималось в фильмах "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается" Тима Бартона.

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В США выставили на продажу оригинальный Бэтмобиль 1989 года. За легендарную машину просят 1,5 миллиона долларов. Ее подробности раскрыли на сайте компании-продавца.

Бэтмобиль 1989, купить Бэтмобиль, настоящий Бэтмобиль, Бэтмен возвращается Fullscreen
Дизайн этого Бэтмобиля уже стал культовым

Именно это авто снималось в фильмах "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается" режиссера Тима Бартона. Его дизайн разработал британский иллюстратор Джулиан Калдоу. Внешность авто с длинным капотом, сдвинутым назад салоном и огромными крыльями уже стала культовой. По бокам установлены выдвижные пулеметы.

Салон Бэтмобиля является трехместным, причем водитель сидит сзади. Дело в том, что во время съемок Майкл Китон, игравший Бэтмена, не водил авто – это делал каскадер, который прятался за спинкой водительского сиденья.

Бэтмобиль 1989, купить Бэтмобиль, настоящий Бэтмобиль, Бэтмен возвращается Fullscreen
Водительское место спрятано за спинками кресел

По сюжету кино Бэтмобиль был оснащен реактивным двигателем, однако на самом деле он является электрокаром. Его максимальная скорость составляет 48 км/ч.

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Продавец сообщил, что батарею электромобиля не заряжали последние 30 лет, то есть пока он не на ходу. Также известно, что у авто задний привод и независимая подвеска всех колес.

Бэтмобиль 1989, купить Бэтмобиль, настоящий Бэтмобиль, Бэтмен возвращается Fullscreen
Автомобиль оснащен небольшим электромотором

После съемок Бэтмобиль использовался в различных шоу и промо-акциях. Затем он попал в частную коллекцию в Нью-Джерси и теперь владелец решил продать его.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили более современный Бэтмобиль, причем он допущен к дорогам общего пользования.