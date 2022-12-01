Легенда за $1,5 миллиона: на продажу выставили настоящий Бэтмобиль (фото)

Бэтмобиль построен в Великобритании в 1989 году и оснащен электромотором. Авто снималось в фильмах "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается" Тима Бартона.

Related video

В США выставили на продажу оригинальный Бэтмобиль 1989 года. За легендарную машину просят 1,5 миллиона долларов. Ее подробности раскрыли на сайте компании-продавца.

[ + – ] Дизайн этого Бэтмобиля уже стал культовым

Именно это авто снималось в фильмах "Бэтмен" и "Бэтмен возвращается" режиссера Тима Бартона. Его дизайн разработал британский иллюстратор Джулиан Калдоу. Внешность авто с длинным капотом, сдвинутым назад салоном и огромными крыльями уже стала культовой. По бокам установлены выдвижные пулеметы.

Салон Бэтмобиля является трехместным, причем водитель сидит сзади. Дело в том, что во время съемок Майкл Китон, игравший Бэтмена, не водил авто – это делал каскадер, который прятался за спинкой водительского сиденья.

[ + – ] Водительское место спрятано за спинками кресел

По сюжету кино Бэтмобиль был оснащен реактивным двигателем, однако на самом деле он является электрокаром. Его максимальная скорость составляет 48 км/ч.

Важно

Джейсон Момоа засветил свой 90-летний суперкар Bentley за $10 миллионов (видео)

Продавец сообщил, что батарею электромобиля не заряжали последние 30 лет, то есть пока он не на ходу. Также известно, что у авто задний привод и независимая подвеска всех колес.

[ + – ] Автомобиль оснащен небольшим электромотором

После съемок Бэтмобиль использовался в различных шоу и промо-акциях. Затем он попал в частную коллекцию в Нью-Джерси и теперь владелец решил продать его.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили более современный Бэтмобиль, причем он допущен к дорогам общего пользования.