Раритет за 500 000 евро: на продажу выставлен единственный в своем роде Бэтмобиль (видео)

Авто из фильма "Бэтмен против Супермена" воссоздали до малейших деталей. Это единственный в мире Бэтмобиль, допущенный к дорогам общего пользования.

Related video

В Германии продается уникальный Бэтмобиль. Впечатляющее авто оценили в 500 000 евро. Подробности раритетного автомобиля раскрыли на его странице в Instagram.

[ + – ] Бэтмобиль получил допуск к дорогам общего пользования

Первый Бэтмобиль появился в 1961 году и с тех пор практически для каждого нового фильма о приключениях супергероя готовили отдельное авто. Конкретно эта машина воссоздает авто из киноленты "Бэтмен против Супермена".

[ + – ] Бэтмобиль оснащен 600-сильным компрессорным V8 Mercedes-Benz

Бэтмобиль построили в тюнинг-ателье, которое специализируется на создании транспорта для киноиндустрии. Перед создателями стояла непростая задача – сделать авто максимально аутентичным, но при этом приспособить его к эксплуатации на обычных дорогах.

[ + – ] В салоне установлен сенсорный дисплей

Дело в том, что оригинальный Бэтмобиль достигает целых 3 метра в ширину и не помещается в полосе движения. Поэтому машину сузили до 2,4 м. Это единственный в мире Бэтмобиль, официально допущенный к дорогам общего пользования

[ + – ] Двери авто поднимаются вверх

Двери авто поднимаются вверх. В салоне установили спортивные кресла и сенсорный дисплей, также есть отдельные экраны для передней и задней камер.

Важно

Андрей Данилко продал на благотворительном аукционе Rolls-Royce Фрэдди Меркьюри (видео)

Под капотом установлен двигатель Mercedes-Benz в тюнинге Kleemann. Компрессорный 5,4-литровый V8 развивает 600 л. с. У Mercedes также позаимствовали ряд других узлов и агрегатов.

Ранее Фокус сооббщал, что старый 32-летний Mercedes-Benz 190 продают по цене нового суперкара.

Также мы писали, что в Украине обнаружили редчайший мотоцикл киевского завода.