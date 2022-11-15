Раритет за 500 000 євро: на продаж виставлений єдиний у своєму роді Бетмобіль (відео)

Авто з фільму "Бетмен проти Супермена" відтворили до найменших деталей. Це єдиний у світі Бетмобіль, допущений до доріг загального користування.

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У Німеччині продається унікальний Бетмобіль. Разючий автомобіль оцінили в 500 000 євро. Подробиці раритетного автомобіля розкрили на його сторінці в Instagram.

[ + – ] Бетмобіль отримав допуск до доріг загального користування

Перший Бетмобіль з'явився в 1961 році й з того часу практично для кожного нового фільму про супергероєві пригоди готували окреме авто. Саме ця машина відтворює авто з кінострічки "Бетмен проти Супермена".

[ + – ] Бетмобіль оснащений 600-сильним компресорним V8 Mercedes-Benz

Бетмобіль збудували в тюнінг-ательє, яке спеціалізується на створенні транспорту для кіноіндустрії. Перед авторами стояло складне завдання — зробити автомобіль максимально автентичним, але при цьому пристосувати його до експлуатації на звичайних дорогах.

[ + – ] У салоні встановлено сенсорний дисплей

Справа в тому, що оригінальний Бетмобіль досягає аж 3 метри завширшки і не вміщається в смузі руху. Тому машину звузили до 2,4 м. Це єдиний у світі Бетмобіль, офіційно допущений до доріг загального користування.

[ + – ] Двері авто піднімаються вгору

Двері авто піднімаються вгору. У салоні встановили спортивні крісла та сенсорний дисплей, також є окремі екрани для передньої та задньої камер.

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Під капотом встановлений двигун Mercedes-Benz у тюнінгу Kleemann. Компресорний 5,4-літровий V8 розвиває 600 к. с. У Mercedes також запозичили низку інших вузлів та агрегатів.

Раніше Фокус повідомляв, що старий 32-річний Mercedes-Benz 190 продають за ціною нового суперкара.

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