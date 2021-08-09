Компанія, яка побудувала оригінальний Бетмобіль, закривається (відео)

Земельна ділянка, на якій розташована знаменита американська компанія Barris Kustom Industries, виставлена на продаж за 3 995 000 доларів.

Джордж Барріс, який помер у 2015 році, відкрив свій бізнес зі створення кастомних автомобілів у Голлівуді в 1961 році. Компанія відома, перш за все, створенням оригінального Бетмобіля. Після того, як колега Барріса кастомайзер Дін Джеффріс визнав, що не вкладеться в стислі терміни "кіношників", Барріс закінчив роботу всього за три тижні, перетворивши старий концепт-кар Lincoln Futura 1955 року на автомобіль справжнього супергероя.

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У 1954 році прототип Futura був побудований повністю вручну на заводі Ghia Body Works в Турині, Італія, за заявленою вартістю 250 000 доларів США. Він дебютував у перламутровому білому кольорі Frost-Blue 8 січня 1955 на автосалоні в Чикаго.

У 1959 році Futura "засвітився" у фільмі "Все почалося з поцілунку".

Хитрий Барріс замовив створення кузовних панелей для Бетмобіля в іншого тюнера і при цьому зберіг за собою право власності на отриманий автомобіль. Кінокомпанія заплатила за створення кастомного автомобіля близько 30 000 доларів США. У 1965 року автомобіль використовувався для першого проморолика, а незабаром машина отримала вже знайоме забарвлення: чорний основний колір кузова з вишневими смугами. У 1966 році після прем'єри фільму Барріс оцінив машину Бетмена в 125 000 доларів.

Цікаво, що на зйомках фільму 11-річний автомобіль вередував: перегрівався бензонасос, знакала зарядка. До середини знімального сезону двигун і трансмісія були замінені на агрегати з нового Ford Galaxie. У 2013 році автомобіль був проданий за 4,6 мільйона доларів.

Серед інших творінь ательє Barris Kustom Industries — різноманітні дивакуваті кастоми на базі американських автомобілів: машина-гітара, катафалк із V12 і ін.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилися знімки нового Бетмобіля. Знімки зі зйомок опублікував режисер Метью Різ.

Також Фокус повідомляв, що британці оснастили класичний седан BMW 5-Series 500-сильним двигуном Mercedes-Benz. 3,0-літровий рядний шестициліндровий дизельний двигун за замовчуванням розвивав 174 к.с. і 330 Нм максимального крутного моменту, але його потужність збільшена до майже 500 к.с.