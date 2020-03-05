Быстрый и винтажный: появились фото Бэтмобиля из нового фильма

2020-03-05 15:17:46

272 0

Снимки со съемок опубликовал режиссер Мэтью Риз

Съемки нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли идут полным ходом. И режиссер картины, Мэтт Ривз, наконец, рассекретил, как будет выглядеть знаменитый Бэтмобиль – современное авто, оснащенное оружием, незаменимый помощник супергероя в борьбе со злом. Об этом пишет 

Критики уже заявили, что авто Бэтмена в новом фильме выглядит скорей винтажным, нежели футуристическим, как это было ранее. И напоминает Plymouth Barracuda 70-х годов прошлого века.

бэтмен, бэтмобиль, машина, фильм, мэтт ривз

бэтмен, бэтмобиль, машина, фильм, мэтт ривз

Фото: Matt Reeves

Пока в Сети появилось только три снимка, зато со всех ракурсов. Известно, что режиссер отошел от классического сюжета о Бэтмене из комиксов DC. Его герой будет расследовать таинственные смерти в Готэме, связанные с историей города и его преступниками. Ранее в Сети появлялись снимки со съемок в британском Глазго, призванном изображать выдуманный город Готэм. Паттинсон участия в съемках не принимал. Его заменял дублер, который гонял на мотоцикле по старинному викторианскому кладбищу. 

бэтмен, бэтмобиль, машина, фильм, мэтт ривз

бэтмен, бэтмобиль, машина, фильм, мэтт ривз

бэтмен, бэтмобиль, машина, фильм, мэтт ривз

Фото: Wireimage

Новый "Бэтмен" выйдет на экраны 24 июня 2021 года.

Как ранее писал Фокус:

Loading...