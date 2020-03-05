Быстрый и винтажный: появились фото Бэтмобиля из нового фильма

Снимки со съемок опубликовал режиссер Мэтью Риз

Съемки нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли идут полным ходом. И режиссер картины, Мэтт Ривз, наконец, рассекретил, как будет выглядеть знаменитый Бэтмобиль – современное авто, оснащенное оружием, незаменимый помощник супергероя в борьбе со злом. Об этом пишет

Критики уже заявили, что авто Бэтмена в новом фильме выглядит скорей винтажным, нежели футуристическим, как это было ранее. И напоминает Plymouth Barracuda 70-х годов прошлого века.

Фото: Matt Reeves

Пока в Сети появилось только три снимка, зато со всех ракурсов. Известно, что режиссер отошел от классического сюжета о Бэтмене из комиксов DC. Его герой будет расследовать таинственные смерти в Готэме, связанные с историей города и его преступниками. Ранее в Сети появлялись снимки со съемок в британском Глазго, призванном изображать выдуманный город Готэм. Паттинсон участия в съемках не принимал. Его заменял дублер, который гонял на мотоцикле по старинному викторианскому кладбищу.

Фото: Wireimage

Новый "Бэтмен" выйдет на экраны 24 июня 2021 года.

Как ранее писал Фокус:

Продолжаются кастинги на роли в новом фильме про Бэтмена. И новым Освальдом Кобблпотом, или Пингвином станет Колин Фаррелл. Ранее на роль Загадочника был утвержден Пол Дано.