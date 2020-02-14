Новый образ: появился тизер фильма про Бэтмена с Робертом Паттинсоном

Фильм выйдет на экраны только в следующем году

Появился ролик, демонстрирующий новый костюм Бэтмена. Мэтт Ривз, режиссер первого фильма после перезапуска франшизы, снял короткое видео с Робертом Патттинсоном. Об этом пишет Cnet.

Костюм Бэтмена менялся с каждый новым фильмом. И если в 1966 году это было серое трико с атласными трусами, то с годами наряд супергероя становился все более технологичным.

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Скриншот из фильма 1966 года. Бэтмена играет Адам Уэст

В тизере тяжело рассмотреть детали, но понятно, что символ летучей мыши стал более схематичным, а маска сшита из кожи. Ранее она больше напоминала шлем.

Известно, что режиссер отошел от классического сюжета о Бэтмене из комиксов DC. Его герой будет расследовать таинственные смерти в Готэме, связанные с историей города и его преступниками.

Новый "Бэтмен" выйдет на экраны 24 июня 2021 года.

Как ранее писал Фокус:

Продолжаются кастинги на роли в новом фильме про Бэтмена. И новым Освальдом Кобблпотом, или Пингвином станет Колин Фаррелл. Ранее на роль Загадочника был утвержден Пол Дано.