Компания, построившая оригинальный Бэтмобиль, закрывается (видео)

Земельный участок, на котором расположена знаменитая американская компания Barris Kustom Industries, выставлен на продажу за 3 995 000 долларов.

Джордж Баррис, скончавшийся в 2015 году, открыл свой бизнес по созданию кастомных автомобилей в Голливуде в 1961 году. Компания известна, прежде всего, созданием оригинального Бэтмобиля. После того, как его коллега Барриса кастомайзер Дин Джеффрис признал, что не уложится в сжатые сроки "киношников", Баррис закончил работу всего за три недели, превратив старый концепт-кар Lincoln Futura 1955 года в автомобиль настоящего супергероя.

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В 1954 году прототип Futura был построен полностью вручную на заводе Ghia Body Works в Турине, Италия, по заявленной стоимости 250 000 долларов США. Он дебютировал в перламутровом белом цвете Frost-Blue 8 января 1955 года на автосалоне в Чикаго.

В 1959 году Futura "засветился" в фильме "Все началось с поцелуя".

Хитрый Баррис заказал создание кузовных панелей для Бэтмобиля у другого тюнера и при этом сохранил за собой право собственности на получившийся автомобиль. Кинокомпания заплатила за создание кастомного автомобиля около 30 000 долларов США. В октябре 1965 года автомобиль использовался для первого проморолика, а вскоре машина получила уже знакомую окраску: черный основной цвет кузова с вишневыми полосами. В 1966 году после премьеры фильма Баррис оценил машину Бэтмена в 125 000 долларов.

Интересно, что на съемках фильма 11-летний автомобиль капризничал: перегревался бензонасос, пропадала зарядка. К середине съемочного сезона двигатель и трансмиссия были заменены на агрегаты с нового Ford Galaxie. В 2013 году автомобиль был продан за 4,6 миллиона долларов.

Среди других творений ателье Barris Kustom Industries — разнообразные чудаковатые кастомы на базе американских автомобилей: машина-гитара, катафалк с V12 и пр.

Ранее мы писали, что в сети появились снимки нового Бэтмобиля. Снимки со съемок опубликовал режиссер Мэтью Риз.

Также Фокус сообщал, что британцы оснастили классический седан BMW 5-Series 500-сильным двигателем Mercedes-Benz. 3,0-литровый рядный шестицилиндровый дизельный двигатель по умолчанию развивал 174 л.с. и 330 Нм максимального крутящего момента, но его мощность увеличена до почти 500 л.с.