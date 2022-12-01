Легенда за $1,5 мільйона: на продаж виставили справжній Бетмобіль (фото)
Бетмобіль створений у Великій Британії в 1989 році й оснащений електромотором. Авто знімалося у фільмах "Бетмен" та "Бетмен повертається" Тіма Бертона.
У США виставили на продаж оригінальний Бетмобіль 1989 року. За легендарну машину просять 1,5 мільйонів доларів. Її подробиці розкрили на сайті компанії-продавця.
Саме це авто знімалося у фільмах "Бетмен" та "Бетмен повертається" режисера Тіма Бертона. Його дизайн розробив британський ілюстратор Джуліан Калдо. Зовнішність авто з довгим капотом, зрушеним назад салоном та величезними крилами вже стала культовою. З боків встановлені висувні кулемети.
Салон Бетмобіля є тримісним, водій сидить ззаду. Річ у тому, що під час зйомок Майкл Кітон, який грав Бетмена, не водив авто — це робив каскадер, який ховався за спинкою сидіння водія.
За сюжетом кіно Бетмобіль був оснащений реактивним двигуном, проте насправді він є електрокаром. Його максимальна швидкість становить 48 км/год.Важливо
Продавець повідомив, що батарею електромобіля не заряджали останні 30 років, тобто поки що він не на ходу. Також відомо, що в авто задній привід і незалежна підвіска всіх коліс.
Після зйомок Бетмобіль використовувався у різних шоу та промоакціях. Потім він потрапив до приватної колекції в Нью-Джерсі й тепер власник вирішив продати його.
Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили сучасніший Бетмобіль, причому він допущений до доріг загального користування.