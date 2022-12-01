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Авто

Легенда за $1,5 мільйона: на продаж виставили справжній Бетмобіль (фото)

Бетмобіль 1989, купити Бетмобіль, справжній Бетмобіль, Бетмен повертається
Бетмобіль оцінили в 1,5 мільйона доларів

Бетмобіль створений у Великій Британії в 1989 році й оснащений електромотором. Авто знімалося у фільмах "Бетмен" та "Бетмен повертається" Тіма Бертона.

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У США виставили на продаж оригінальний Бетмобіль 1989 року. За легендарну машину просять 1,5 мільйонів доларів. Її подробиці розкрили на сайті компанії-продавця.

Бетмобіль 1989, купити Бетмобіль, справжній Бетмобіль, Бетмен повертається Fullscreen
Дизайн цього Бетмобіля вже став культовим.

Саме це авто знімалося у фільмах "Бетмен" та "Бетмен повертається" режисера Тіма Бертона. Його дизайн розробив британський ілюстратор Джуліан Калдо. Зовнішність авто з довгим капотом, зрушеним назад салоном та величезними крилами вже стала культовою. З боків встановлені висувні кулемети.

Салон Бетмобіля є тримісним, водій сидить ззаду. Річ у тому, що під час зйомок Майкл Кітон, який грав Бетмена, не водив авто — це робив каскадер, який ховався за спинкою сидіння водія.

Бетмобіль 1989, купити Бетмобіль, справжній Бетмобіль, Бетмен повертається Fullscreen
Місце водія заховано за спинками крісел

За сюжетом кіно Бетмобіль був оснащений реактивним двигуном, проте насправді він є електрокаром. Його максимальна швидкість становить 48 км/год.

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Продавець повідомив, що батарею електромобіля не заряджали останні 30 років, тобто поки що він не на ходу. Також відомо, що в авто задній привід і незалежна підвіска всіх коліс.

Бетмобіль 1989, купити Бетмобіль, справжній Бетмобіль, Бетмен повертається Fullscreen
Автомобіль оснащений невеликим електромотором

Після зйомок Бетмобіль використовувався у різних шоу та промоакціях. Потім він потрапив до приватної колекції в Нью-Джерсі й тепер власник вирішив продати його.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили сучасніший Бетмобіль, причому він допущений до доріг загального користування.