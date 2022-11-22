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Авто

На продажу выставлен редчайший 27-летний суперкар Ferrari в состоянии нового авто (фото)

Ferrari F50 1995, Ferrari F50, суперкар Ferrari, Феррари Ф50, суперкар Феррари
Фото: Sotheby’s | Ferrari F50 оценили в 5,5-6,5 миллионов долларов

Всего выпустили только 349 Ferrari F50. Суперкар создали к 50-летию итальянской марки и оснастили доработанным двигателем от болида "Формулы-1".

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В Майями на аукцион RM Sotheby’s выставлен легендарный суперкар Ferrari F50 1995 года. За редкое авто планируют выручить 5,5-6,5 миллионов долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

Ferrari F50 1995, Ferrari F50, суперкар Ferrari, Феррари Ф50, суперкар Феррари Fullscreen
За 27 лет суперкар проехал всего 1005 км
Фото: Sotheby’s

Ferrari F50 – редкая лимитированная модель, созданная к 50-летию итальянской марки. Всего выпущено лишь 349 таких суперкаров и сейчас они очень ценятся коллекционерами.

Ferrari F50 1995, Ferrari F50, суперкар Ferrari, Феррари Ф50, суперкар Феррари Fullscreen
Всего выпустили 349 Ferrari F50
Фото: Sotheby’s

Конкретно этот автомобиль – восьмой в серии. Высокая цена Ferrari обусловлена еще и тем, что он является капсулой времени — за 27 лет проехал всего 1005 км. Суперкар отлично сохранился и выглядит как новый. В комплекте с авто идут фирменный чехол для съемной крыши и вся оригинальная документация.

Ferrari F50 1995, Ferrari F50, суперкар Ferrari, Феррари Ф50, суперкар Феррари Fullscreen
Автомобиль отлично сохранился
Фото: Sotheby’s

Ferrari F50 примечателен еще и тем, что создавался с использованием технологий "Формулы-1". Его кузов выполнен из карбона, а двигатель создан на основе мотора болида.

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Этот 4,7-литровый V12 развивает 520 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Суперкар разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с и развивает 325 км/ч.

Ferrari F50 1995, Ferrari F50, суперкар Ferrari, Феррари Ф50, суперкар Феррари Fullscreen
Двигатель создан на базе мотора болида "Формулы-1"
Фото: Sotheby’s

Ранее Фокус рассказывал, что на аукционе продадут очень редкий кабриолет Ferrari Testarossa с пробегом всего 400 км.

Также мы писали, что уникальный суперкар Ferrari 40 лет простоял заброшенным в гараже.