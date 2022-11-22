На продажу выставлен редчайший 27-летний суперкар Ferrari в состоянии нового авто (фото)

Всего выпустили только 349 Ferrari F50. Суперкар создали к 50-летию итальянской марки и оснастили доработанным двигателем от болида "Формулы-1".

Related video

В Майями на аукцион RM Sotheby’s выставлен легендарный суперкар Ferrari F50 1995 года. За редкое авто планируют выручить 5,5-6,5 миллионов долларов. Его подробности раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] За 27 лет суперкар проехал всего 1005 км Фото: Sotheby’s

Ferrari F50 – редкая лимитированная модель, созданная к 50-летию итальянской марки. Всего выпущено лишь 349 таких суперкаров и сейчас они очень ценятся коллекционерами.

[ + – ] Всего выпустили 349 Ferrari F50 Фото: Sotheby’s

Конкретно этот автомобиль – восьмой в серии. Высокая цена Ferrari обусловлена еще и тем, что он является капсулой времени — за 27 лет проехал всего 1005 км. Суперкар отлично сохранился и выглядит как новый. В комплекте с авто идут фирменный чехол для съемной крыши и вся оригинальная документация.

[ + – ] Автомобиль отлично сохранился Фото: Sotheby’s

Ferrari F50 примечателен еще и тем, что создавался с использованием технологий "Формулы-1". Его кузов выполнен из карбона, а двигатель создан на основе мотора болида.

Важно

На аукцион выставили раритетный спорткар звезды Голливуда (фото)

Этот 4,7-литровый V12 развивает 520 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Суперкар разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с и развивает 325 км/ч.

[ + – ] Двигатель создан на базе мотора болида "Формулы-1" Фото: Sotheby’s

Ранее Фокус рассказывал, что на аукционе продадут очень редкий кабриолет Ferrari Testarossa с пробегом всего 400 км.

Также мы писали, что уникальный суперкар Ferrari 40 лет простоял заброшенным в гараже.