Редкий коллекционный Ford Mustang 40 лет простоял заброшенным в гараже (видео)

Shelby GT350 — лимитированная заряженная версия Ford Mustang 1968 года. Всего выпущено только 404 таких кабриолета с 4,9-литровым 250-сильным V8.

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В США обнаружили раритетный Ford Mustang Shelby GT350 1968 года. Культовое спортивное авто не выезжало на дороги около 40 лет. Находке посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

[ + – ] Всего выпущено только 1664 Shelby GT350 1968 года, из них лишь 404 — кабриолеты Фото: скриншот / YouTube

Shelby GT350 – редкая заряженная версия Ford Mustang, доработанная известным американским гонщиком и конструктором Кэрроллом Шелби. В 1968 году выпустили лишь 1664 таких авто, причем только 404 из них были кабриолетами. Сейчас цена Shelby GT350 может превысить 100 000 долларов.

[ + – ] Авто покрытло слоем пыли и грязи, но в общем неплохо сохранилось Фото: скриншот / YouTube

Автомобиль оснащен 4,9-литровым 250-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 8 с и развивал 200 км/ч. Кроме того, в Shelby доработали ходовую авто.

[ + – ] Под капотом установлен 250-сильный V8 Фото: скриншот / YouTube

Конкретно этот автомобиль принадлежал американскому коллекционеру. В начале 80-х он приобрел более мощный кабриолет Ford Mustang Shelby GT500 KR и предпочитал ездить на нем, а Shelby GT350 годами пылился в гараже.

После смерти владельца его дочь решила продать автомобиль. Shelby GT350 покрыт слоем пыли и грязи, но в общем неплохо сохранился и полностью комплектный. Пробег составляет всего 38 тыс. км. Машина уже нашла покупателя, который собирается привести ее в порядок.

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