Уникальный суперкар Ferrari за $2 миллиона 40 лет простоял заброшенным в гараже (фото)

Всего выпустили только пять купе Ferrari Daytona Alloy и лишь одно из них сохранилось до наших дней. Суперкар разгонялся до 280 км/ч и был самым быстрым серийным авто своего времени.

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В музее Ferrari в Модене сейчас демонстрирует необычный экспонат. Суперкар Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1969 года покрыт пылью и ржавчиной и не выглядит как выставочное авто. Его историю рассказали на официальной странице музея в Facebook.

[ + – ] Автомобиль 40 лет не выезжал на дороги Фото: Ferrari

Этот Ferrari 365 GTB/4 Daytona обнаружили в Японии. Культовое спортивное авто 60-х простояло заброшенным около 40 лет. Теперь автомобиль вернулся на родину и пройдет реставрацию на заводе Ferrari.

Суперкар Ferrari 365 GTB/4 Daytona – одно из самых ценных авто своей эпохи. За эту модель в хорошем состоянии легко выручить до миллиона долларов. Всего в 1968-1973 годах выпустили 1284 купе и 122 кабриолета.

[ + – ] Автомобиль способен развить 280 км/ч Фото: Ferrari

Однако конкретно этот суперкар примерно вдвое дороже его оценивают в $1,8-2 миллиона. Дело в том, что нашли эксклюзивный Ferrari Daytona Alloy с облегченным алюминиевым кузовом. Всего выпущено только пять таких купе и это единственное, сохранившееся до наших дней.

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Автомобиль построили для друга Энцо Феррари, издателя журнала Autosprint Лучиано Конти. Машина несколько раз переходила из рук в руки, а в начале 80-х оказалась в Японии. Ее владелец Макото Такаи поставил суперкар в гараж и не ездил на нем.

[ + – ] Всего выпустили лишь пять Ferrari Daytona Alloy Фото: Ferrari

Ferrari 365 GTB/4 Daytona – самый быстрый серийный автомобиль своего времени. Суперкар оснащен 4,4-литровым V12 мощностью 352 л. с. и способен развить 280 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с.

Ранее Фокус рассказывал, что редчайшее американское авто за $1,5 миллиона 30 лет ржавело в старом гараже.