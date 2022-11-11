Редчайшее американское авто за $1,5 миллиона более 30 лет ржавело в старом гараже (видео)

Plymouth Roadrunner Superbird — раритетная коллекционная модель и одно из самых дорогих американских авто. Это одна из первых в мире серийных машин с антикрылом.

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В США неожиданно обнаружили очень редкий Plymouth Roadrunner Superbird 1970 года. Ценное винтажное авто свыше 30 лет простояло без движения в гараже. Об авто рассказали на Youtube-канале DezzysSpeedShop.

[ + – ] Автомобиль поврежден в гонках и проржавел Фото: скриншот/youtube

У Plymouth Superbird есть владелец, но он не имеет возможности отреставрировать авто. Он владеет машиной с 1971 года и на протяжении 20 лет участвовал на ней в различных гонках. В начале 90-х поврежденная в соревнованиях машина с замененным мотором была поставлена в гараж на прикол и больше не выезжала на дороги.

[ + – ] Раритетное авто выкупили и отправили на реставрацию Фото: скриншот/youtube

На кузове Plymouth Superbird видны многочисленные вмятины, полученные в гонках. Редкое авто проржавело и требует капремонта двигателя. Сейчас его выкупили и отправили на реставрацию.

[ + – ] Plymouth Superbird — один из первых серийных автомобилей с антикрылом Фото: скриншот/youtube

Plymouth Roadrunner Superbird считается одним из самых дорогих американских ретро-авто. На аукционах экземпляры в хорошем состоянии продают за 1,5-1,6 миллиона долларов.

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Во-первых, модель довольно-таки редкая. Всего выпустили только 1935 Plymouth Superbird. Спортивная модель создавалась для чемпионата NASCAR, а их правила требовали выпустить создать серийную версию гоночного авто. Поэтому доступный Plymouth Roadrunner превратили в обтекаемый Superbird.

[ + – ] Plymouth Superbird в отличном состоянии стоит 1,5-1,6 миллиона долларов Фото: Sothebyʼs

Во-вторых, Plymouth Superbird наряду с братом-близнецом Dodge Charger Daytona считается одним из первых в мире серийных авто с антикрылом. Улучшенная аэродинамика помогла ему развивать 300-320 км/ч на овальных автодромах NASCAR.

Для купе предлагали на выбор несколько двигателей мощностью до 425 л. с. Конкретно этот автомобиль оснащен 7,2-литровым 375-сильным V8 и 3-ступенчатой автоматической КПП.

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