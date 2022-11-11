Рідкісне американське авто за $1,5 мільйони понад 30 років іржавіло в старому гаражі (відео)

Plymouth Roadrunner Superbird — раритетна колекційна модель та одне з найдорожчих американських авто. Це одна з перших у світі серійних машин з антикрилом.

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У США несподівано знайшли дуже рідкісний Plymouth Roadrunner Superbird 1970 року. Цінне вінтажне авто понад 30 років простояло без руху в гаражі. Про автомобіль розповіли на Youtube-каналі DezzysSpeedShop.

[ + – ] Автомобіль пошкоджений у гонках і проіржавів Фото: скриншот/youtube

У Plymouth Superbird є власник, але він не має змоги відреставрувати авто. Він володіє машиною з 1971 року і протягом 20 років брав участь у різних гонках. На початку 90-х пошкоджена у змаганнях машина із заміненим мотором була поставлена у гараж на прикол і більше не виїжджала на дороги.

[ + – ] Раритетне авто викупили та відправили на реставрацію Фото: скриншот/youtube

На кузові Plymouth Superbird видно численні вм'ятини, отримані у перегонах. Рідкісне авто проіржавіло та вимагає капремонту двигуна. Наразі його викупили та відправили на реставрацію.

[ + – ] Plymouth Superbird — один із перших серійних автомобілів з антикрилом Фото: скриншот/youtube

Plymouth Roadrunner Superbird вважається одним із найдорожчих американських ретро-авто. На аукціонах екземпляри в хорошому стані продають за 1,5-1,6 мільйони доларів.

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По-перше, модель досить рідкісна. Усього випустили лише 1 935 Plymouth Superbird. Спортивна модель створювалася для чемпіонату NASCAR, а їх правила вимагали випустити створення серійної версії гоночного авто. Тому доступний Plymouth Roadrunner перетворили на обтічний Superbird.

[ + – ] Plymouth Superbird у відмінному стані коштує 1,5-1,6 мільйони доларів Фото: Sothebyʼs

По-друге, Plymouth Superbird разом із братом-близнюком Dodge Charger Daytona вважається одним із перших у світі серійних авто з антикрилом. Поліпшена аеродинаміка допомогла йому розвивати 300-320 км/год на овальних автодромах NASCAR.

Для купе пропонували на вибір кілька двигунів потужністю до 425 к. с. Саме цей автомобіль оснащений 7,2-літровим 375-сильним V8 і 3-ступінчастою автоматичною КПП.

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