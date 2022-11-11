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Авто

Рідкісне американське авто за $1,5 мільйони понад 30 років іржавіло в старому гаражі (відео)

Plymouth Roadrunner Superbird 1970, Plymouth Roadrunner Superbird, Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird
Фото: Скріншот/youtube | Plymouth Roadrunner Superbird не виїжджав на дороги з початку 90-х

Plymouth Roadrunner Superbird — раритетна колекційна модель та одне з найдорожчих американських авто. Це одна з перших у світі серійних машин з антикрилом.

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У США несподівано знайшли дуже рідкісний Plymouth Roadrunner Superbird 1970 року. Цінне вінтажне авто понад 30 років простояло без руху в гаражі. Про автомобіль розповіли на Youtube-каналі DezzysSpeedShop.

Plymouth Roadrunner Superbird 1970, Plymouth Roadrunner Superbird, Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird Fullscreen
Автомобіль пошкоджений у гонках і проіржавів
Фото: скриншот/youtube

У Plymouth Superbird є власник, але він не має змоги відреставрувати авто. Він володіє машиною з 1971 року і протягом 20 років брав участь у різних гонках. На початку 90-х пошкоджена у змаганнях машина із заміненим мотором була поставлена у гараж на прикол і більше не виїжджала на дороги.

Plymouth Roadrunner Superbird 1970, Plymouth Roadrunner Superbird, Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird Fullscreen
Раритетне авто викупили та відправили на реставрацію
Фото: скриншот/youtube

На кузові Plymouth Superbird видно численні вм'ятини, отримані у перегонах. Рідкісне авто проіржавіло та вимагає капремонту двигуна. Наразі його викупили та відправили на реставрацію.

Plymouth Roadrunner Superbird 1970, Plymouth Roadrunner Superbird, Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird Fullscreen
Plymouth Superbird — один із перших серійних автомобілів з антикрилом
Фото: скриншот/youtube

Plymouth Roadrunner Superbird вважається одним із найдорожчих американських ретро-авто. На аукціонах екземпляри в хорошому стані продають за 1,5-1,6 мільйони доларів.

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По-перше, модель досить рідкісна. Усього випустили лише 1 935 Plymouth Superbird. Спортивна модель створювалася для чемпіонату NASCAR, а їх правила вимагали випустити створення серійної версії гоночного авто. Тому доступний Plymouth Roadrunner перетворили на обтічний Superbird.

Plymouth Roadrunner Superbird 1970, Plymouth Roadrunner Superbird, Plymouth Superbird 1970, Plymouth Superbird Fullscreen
Plymouth Superbird у відмінному стані коштує 1,5-1,6 мільйони доларів
Фото: Sothebyʼs

По-друге, Plymouth Superbird разом із братом-близнюком Dodge Charger Daytona вважається одним із перших у світі серійних авто з антикрилом. Поліпшена аеродинаміка допомогла йому розвивати 300-320 км/год на овальних автодромах NASCAR.

Для купе пропонували на вибір кілька двигунів потужністю до 425 к. с. Саме цей автомобіль оснащений 7,2-літровим 375-сильним V8 і 3-ступінчастою автоматичною КПП.

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