Унікальний суперкар Ferrari за $2 мільйони 40 років простояв занедбаним у гаражі (фото)

Загалом випустили лише п'ять купе Ferrari Daytona Alloy і лише одне з них збереглося до наших днів. Суперкар розганявся до 280 км/год і був найшвидшим серійним авто свого часу.

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У музеї Ferrari у Модені зараз демонструє незвичайний експонат. Суперкар Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1969 покритий пилом й іржею і не виглядає як виставкове авто. Його історію розповіли на офіційній сторінці музею у Facebook.

[ + – ] Автомобіль 40 років не виїжджав на дорогу Фото: Ferrari

Цей Ferrari 365 GTB/4 Daytona виявили у Японії. Культове спортивне авто 60-х простояло занедбаним близько 40 років. Тепер автомобіль повернувся на батьківщину та пройде реставрацію на заводі Ferrari.

Суперкар Ferrari 365 GTB/4 Daytona — одне з найцінніших авто своєї епохи. За цю модель у хорошому стані легко виручити до мільйона доларів. Загалом у 1968-1973 роках випустили 1284 купе та 122 кабріолети.

[ + – ] Автомобіль здатний розвинути 280 км/год. Фото: Ferrari

Але саме цей суперкар оцінюють приблизно вдвічі дорожче — в $ 1,8-2 мільйони. Річ у тім, що знайшли ексклюзивний Ferrari Daytona Alloy із полегшеним алюмінієвим кузовом. Усього випущено лише п'ять таких купе і це єдине, що збереглося до наших днів.

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Автомобіль побудували для друга Енцо Феррарі, видавця журналу Autosprint Лучіано Конті. Машина кілька разів переходила з рук до рук, а на початку 80-х опинилася в Японії. Її власник Макото Така поставив суперкар в гараж і не їздив на ньому.

[ + – ] Усього випустили лише п'ять Ferrari Daytona Alloy Фото: Ferrari

Ferrari 365 GTB/4 Daytona — найшвидший серійний автомобіль свого часу. Суперкар оснащений 4,4-літровим V12 потужністю 352 к. с. і здатний розвинути 280 км/год та розігнатися до 100 км/год за 5,4 с.

Раніше Фокус розповідав, що рідкісне американське авто за $1,5 мільйона 30 років іржавіло у старому гаражі.