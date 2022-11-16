Раритеты на 200 000 евро: в Киеве заметили коллекционные BMW на автовозе (фото)

На столичном Северном мосту заметили автовоз с тремя редкими BMW. Самое дорогое авто в коллекции стоит около 150 000 евро.

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В Киеве сфотографировали раритетные классические BMW 70-х и 80-х годов. Коллекционные машины везли на автовозе по столичному Северному мосту. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

У машин номера Киевской области. По-видимому, коллекцию авто передислоцируют в другое место. Вполне возможно, что их вывозят из Украины или, наоборот, возвращают в нашу страну из-за рубежа.

[ + – ] BMW выпущены в 70-х и 80-х годах [ + – ] BMW 3 Series E21 [ + – ] BMW 2002 Turbo [ + – ] Цена BMW 2002 Turbo составляет около 150 000 евро [ + – ] BMW 325i E30

Суммарная стоимость трех BMW составляет около 200 000 евро. Причем, 150 000 стоит редчайший BMW 2002 Turbo 1975 года. Столь высокая цена обусловлена тем, что это одно из первых в мире серийных авто с турбонаддувом.

Купе BMW 2002 Turbo оснащено 2,0-литровой 170-сильной турбочетверкой и способно разогнаться до 100 км/ч за 7,3 с и развить 211 км/ч. Авто узнается по обвесу, расширенным крыльям и заднему спойлеру.

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Кроме того, на автовозе транспортировали два BMW 3 Series. Купе первого поколения в кузове Е21 (такие авто выпускали в 1975-1983 годах) и кабриолет BMW 325i E30 1987 года с тюнингом в стиле заряженного BMW M3.

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