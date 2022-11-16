Раритеты на 200 000 евро: в Киеве заметили коллекционные BMW на автовозе (фото)
На столичном Северном мосту заметили автовоз с тремя редкими BMW. Самое дорогое авто в коллекции стоит около 150 000 евро.
В Киеве сфотографировали раритетные классические BMW 70-х и 80-х годов. Коллекционные машины везли на автовозе по столичному Северному мосту. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.
У машин номера Киевской области. По-видимому, коллекцию авто передислоцируют в другое место. Вполне возможно, что их вывозят из Украины или, наоборот, возвращают в нашу страну из-за рубежа.
Суммарная стоимость трех BMW составляет около 200 000 евро. Причем, 150 000 стоит редчайший BMW 2002 Turbo 1975 года. Столь высокая цена обусловлена тем, что это одно из первых в мире серийных авто с турбонаддувом.
Купе BMW 2002 Turbo оснащено 2,0-литровой 170-сильной турбочетверкой и способно разогнаться до 100 км/ч за 7,3 с и развить 211 км/ч. Авто узнается по обвесу, расширенным крыльям и заднему спойлеру.Важно
Кроме того, на автовозе транспортировали два BMW 3 Series. Купе первого поколения в кузове Е21 (такие авто выпускали в 1975-1983 годах) и кабриолет BMW 325i E30 1987 года с тюнингом в стиле заряженного BMW M3.
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