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Авто

Раритети на 200 000 євро: у Києві помітили колекційні BMW на автовозі (фото)

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Фото: topgir.com.ua | Сумарна вартість авто — приблизно 200 000 євро

На столичному Північному мосту помітили автовоз із трьома рідкісними BMW. Найдорожче авто в колекції коштує близько 150 000 євро.

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У Києві сфотографували раритетні класичні BMW 70-х та 80-х років. Колекційні машини везли автовозом столичним Північним мостом. Про це повідомляє сайт Топ Жир.

У машин номери Київської області. Очевидно, колекцію авто передислокують до іншого місця. Цілком можливо, що їх вивозять з України або, навпаки, повертають до нашої країни з-за кордону.

BMW випущені в 70-х та 80-х роках Fullscreen
BMW випущені в 70-х та 80-х роках
BMW 3 Series E21 Fullscreen
BMW 3 Series E21
BMW 2002 Turbo Fullscreen
BMW 2002 Turbo
Ціна BMW 2002 Turbo складає близько 150 000 євро. Fullscreen
Ціна BMW 2002 Turbo складає близько 150 000 євро.
BMW 325i E30 Fullscreen
BMW 325i E30
BMW випущені в 70-х та 80-х роках
BMW 3 Series E21
BMW 2002 Turbo
Ціна BMW 2002 Turbo складає близько 150 000 євро.
BMW 325i E30

Сумарна вартість трьох BMW складає близько 200 000 євро. Причому, 150 тисяч коштує рідкісний BMW 2002 Turbo 1975 року. Настільки висока ціна обумовлена тим, що це одне з перших у світі серійних авто з турбонаддувом.

Купе BMW 2002 Turbo оснащено 2,0-літровою 170-сильною турбочетвіркою і здатне розігнатися до 100 км/год за 7,3 с і розвинути 211 км/год. Авто впізнається за обважуванням, розширеним крилами й заднім спойлером.

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Крім того, на автовозі транспортували два BMW 3 Series. Купе першого покоління в кузові Е21 (такі авто випускали в 1975-1983 роках) і кабріолет BMW 325i E30 1987 з тюнінгом в стилі зарядженого BMW M3.

Раніше Фокус розповідав про найрідкісніший і найдорожчий Volkswagen Caravelle T3. Мінівен оцінили в 364 000 євро.

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