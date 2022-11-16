Раритети на 200 000 євро: у Києві помітили колекційні BMW на автовозі (фото)

На столичному Північному мосту помітили автовоз із трьома рідкісними BMW. Найдорожче авто в колекції коштує близько 150 000 євро.

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У Києві сфотографували раритетні класичні BMW 70-х та 80-х років. Колекційні машини везли автовозом столичним Північним мостом. Про це повідомляє сайт Топ Жир.

У машин номери Київської області. Очевидно, колекцію авто передислокують до іншого місця. Цілком можливо, що їх вивозять з України або, навпаки, повертають до нашої країни з-за кордону.

[ + – ] BMW випущені в 70-х та 80-х роках [ + – ] BMW 3 Series E21 [ + – ] BMW 2002 Turbo [ + – ] Ціна BMW 2002 Turbo складає близько 150 000 євро. [ + – ] BMW 325i E30

Сумарна вартість трьох BMW складає близько 200 000 євро. Причому, 150 тисяч коштує рідкісний BMW 2002 Turbo 1975 року. Настільки висока ціна обумовлена тим, що це одне з перших у світі серійних авто з турбонаддувом.

Купе BMW 2002 Turbo оснащено 2,0-літровою 170-сильною турбочетвіркою і здатне розігнатися до 100 км/год за 7,3 с і розвинути 211 км/год. Авто впізнається за обважуванням, розширеним крилами й заднім спойлером.

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Крім того, на автовозі транспортували два BMW 3 Series. Купе першого покоління в кузові Е21 (такі авто випускали в 1975-1983 роках) і кабріолет BMW 325i E30 1987 з тюнінгом в стилі зарядженого BMW M3.

Раніше Фокус розповідав про найрідкісніший і найдорожчий Volkswagen Caravelle T3. Мінівен оцінили в 364 000 євро.

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