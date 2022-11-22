Рідкісний колекційний Ford Mustang 40 років простояв занедбаним у гаражі (відео)

Shelby GT350 — лімітована заряджена версія Ford Mustang 1968 року. Усього випущено лише 404 такі кабріолети з 4,9-літровим 250-сильним V8.

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У США знайшли раритетний Ford Mustang Shelby GT350 1968 року. Культове спортивне авто не виїжджало на дороги майже 40 років. Знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

[ + – ] Усього випущено лише 1 664 Shelby GT350 1968 року, з них лише 404 — кабріолети Фото: скриншот / YouTube

Shelby GT350 — рідкісна заряджена версія Ford Mustang, доопрацьована відомим американським гонщиком і конструктором Керролом Шелбі. У 1968 році випустили лише 1 664 таких авто, причому лише 404 були кабріолетами. Нині ціна Shelby GT350 може перевищити 100 000 доларів.

[ + – ] Авто покрило шаром пилу та бруду, але загалом непогано збереглося Фото: скриншот / YouTube

Автомобіль оснащений 4,9-літровим 250-сильним V8 та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год приблизно за 8 секунд і розвивав 200 км/год. Крім того, у Shelby доопрацювали ходову авто.

[ + – ] Під капотом встановлений 250-сильний V8 Фото: скриншот / YouTube

Саме цей автомобіль належав американському колекціонеру. На початку 80-х він придбав більш потужний кабріолет Ford Mustang Shelby GT500 KR і вважав за краще їздити на ньому, а Shelby GT350 роками припадав пилом в гаражі.

Після смерті власника донька вирішила продати автомобіль. Shelby GT350 покритий шаром пилу та бруду, але загалом він непогано зберігся і повністю комплектний. Пробіг становить лише 38 тис. км. Машина вже знайшла покупця, який збирається упорядкувати її.

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