Дуже рідкісний і дорогий Ford Mustang 30 років простояв занедбаним у старому сараї (фото)

Усього випущено трохи більше 500 кабріолетів Ford Mustang Shelby GT500 KR. Автомобіль оснащений величезним 7,0-літровим двигуном потужністю близько 400 л. с.

У Каліфорнії у старому сараї виявили Ford Mustang Shelby GT500 KR 1968 року. Раритетний кабріолет не виїжджав на дороги близько 30 років. Про це пише сайт Autoevolution.

[ + – ] Shelby GT500 KR — топова заряджена версія Ford Mustang 1968 року Фото: Ford

Примітно, що колекційний автомобіль весь цей час мав господарів – його просто закинули. З'ясувалося, що власник Ford Mustang на початку 90-х почав реставрацію автомобіля, проте потім раптово помер. Його рідним машина просто виявилася непотрібною і весь цей час стояла в напіврозібраному вигляді в сараї.

[ + – ] Реставрацію авто не завершили через смерть власника [ + – ] Усього випустили лише 518 кабріолетів Shelby GT500 KR [ + – ] Навіть без реставрації авто коштує $125 000 [ + – ] Автомобіль покритий товстим шаром пилу [ + – ] Під капотом встановлений 7,0-літровий V8

Автомобіль покритий товстим шаром пилу та не може пересуватися самостійно, а деякі його деталі відсутні. Зараз його виставили на продаж за 125 000 доларів, хоча екземпляри Mustang Shelby GT500 KR у хорошому стані коштують понад $200 тисяч.

Така висока вартість пояснюється рідкістю та колекційною цінністю авто. Ford Mustang Shelby GT500 KR випускали тільки в 1968 році і всього зібрали 934 купе та лише 518 кабріолетів.

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Shelby GT500 KR був топовою зарядженою версією Ford Mustang 1968 року. Його оснастили 7,0-літровим V8, що на папері розвивав 335 л. с., а насправді – близько 400 л. с. (потужність занизили, щоб зменшити вартість страховки на авто). Автомобіль розганявся до 100 км/год за 6,5 секунди і розвивав 209 км/год. До речі, абревіатура KR розшифровується як King of Road ("король дороги").

Раніше Фокус розповідав, що вінтажний Ford Mustang з'явився у Києві. Авто 1969 року ввезли під час війни в Україну з Польщі на "бляхах".