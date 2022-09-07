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Авто

Очень редкий и дорогой Ford Mustang 30 лет простоял заброшенным в старом сарае (фото)

Ford Mustang 1968, Ford Mustang Shelby GT500 KR, Ford Mustang, Shelby GT500 KR, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500
Фото: autoevolution.com | Раритетный кабриолет не выезжал на дороги с начала 90-х

Всего выпущено немногим более 500 кабриолетов Ford Mustang Shelby GT500 KR. Автомобиль оснащен огромным 7,0-литровым двигателем мощностью около 400 л. с.

В Калифорнии в старом сарае обнаружили Ford Mustang Shelby GT500 KR 1968 года. Раритетный кабриолет не выезжал на дороги около 30 лет. Об этом пишет сайт Autoevolution.

Ford Mustang 1968, Ford Mustang Shelby GT500 KR, Ford Mustang, Shelby GT500 KR, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500
Shelby GT500 KR — топовая заряженная версия Ford Mustang 1968 года
Фото: Ford

Примечательно, что у коллекционного автомобиля все это время были хозяева – его попросту забросили. Выяснилось, что владелец Ford Mustang в начале 90-х начал реставрацию автомобиля, однако затем скоропостижно скончался. Его родным машина попросту оказалась не нужна и все это время стояла в полуразобранном виде в сарае.

Ford Mustang 1968, Ford Mustang Shelby GT500 KR, Ford Mustang, Shelby GT500 KR, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500
Реставрацию авто не завершили из-за смерти владельца
Ford Mustang 1968, Ford Mustang Shelby GT500 KR, Ford Mustang, Shelby GT500 KR, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500
Всего выпустили только 518 кабриолетов Shelby GT500 KR
Ford Mustang 1968, Ford Mustang Shelby GT500 KR, Ford Mustang, Shelby GT500 KR, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500
Даже без реставрации авто стоит $125 000
Ford Mustang 1968, Ford Mustang Shelby GT500 KR, Ford Mustang, Shelby GT500 KR, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500
Автомобиль покрыт толстым слоем пыли
Ford Mustang 1968, Ford Mustang Shelby GT500 KR, Ford Mustang, Shelby GT500 KR, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500
Под капотом установлен 7,0-литровый V8
Ford Mustang 1968, Ford Mustang Shelby GT500 KR, Ford Mustang, Shelby GT500 KR, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500
Ford Mustang 1968, Ford Mustang Shelby GT500 KR, Ford Mustang, Shelby GT500 KR, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500
Ford Mustang 1968, Ford Mustang Shelby GT500 KR, Ford Mustang, Shelby GT500 KR, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500
Ford Mustang 1968, Ford Mustang Shelby GT500 KR, Ford Mustang, Shelby GT500 KR, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500
Ford Mustang 1968, Ford Mustang Shelby GT500 KR, Ford Mustang, Shelby GT500 KR, Ford Mustang Shelby GT500, Shelby GT500

Автомобиль покрыт толстым слоем пыли и не может передвигаться самостоятельно, а некоторые его детали отсутствуют. Сейчас его выставили на продажу за 125 000 долларов, хотя экземпляры Mustang Shelby GT500 KR в хорошем состоянии стоят свыше $200 тысяч.

Столь высокая стоимость объясняется редкостью и коллекционной ценностью авто. Ford Mustang Shelby GT500 KR выпускали только в 1968 году и всего собрали 934 купе и лишь 518 кабриолетов.

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Shelby GT500 KR был топовой заряженной версией Ford Mustang 1968 года. Его оснастили 7,0-литровым V8, который на бумаге развивал 335 л. с., а в реальности – около 400 л. с. (мощность занизили, чтобы уменьшить стоимость страховки на авто). Автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 6,5 с и развивал 209 км/ч. Кстати, аббревиатура KR расшифровывается как King of Road ("король дороги").

Ранее Фокус рассказывал, что винтажный Ford Mustang появился и в Киеве. Авто 1969 года ввезли во время войны в Украину из Польши на "бляхах".