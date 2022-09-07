Очень редкий и дорогой Ford Mustang 30 лет простоял заброшенным в старом сарае (фото)

Всего выпущено немногим более 500 кабриолетов Ford Mustang Shelby GT500 KR. Автомобиль оснащен огромным 7,0-литровым двигателем мощностью около 400 л. с.

В Калифорнии в старом сарае обнаружили Ford Mustang Shelby GT500 KR 1968 года. Раритетный кабриолет не выезжал на дороги около 30 лет. Об этом пишет сайт Autoevolution.

[ + – ] Shelby GT500 KR — топовая заряженная версия Ford Mustang 1968 года Фото: Ford

Примечательно, что у коллекционного автомобиля все это время были хозяева – его попросту забросили. Выяснилось, что владелец Ford Mustang в начале 90-х начал реставрацию автомобиля, однако затем скоропостижно скончался. Его родным машина попросту оказалась не нужна и все это время стояла в полуразобранном виде в сарае.

[ + – ] Реставрацию авто не завершили из-за смерти владельца [ + – ] Всего выпустили только 518 кабриолетов Shelby GT500 KR [ + – ] Даже без реставрации авто стоит $125 000 [ + – ] Автомобиль покрыт толстым слоем пыли [ + – ] Под капотом установлен 7,0-литровый V8

Автомобиль покрыт толстым слоем пыли и не может передвигаться самостоятельно, а некоторые его детали отсутствуют. Сейчас его выставили на продажу за 125 000 долларов, хотя экземпляры Mustang Shelby GT500 KR в хорошем состоянии стоят свыше $200 тысяч.

Столь высокая стоимость объясняется редкостью и коллекционной ценностью авто. Ford Mustang Shelby GT500 KR выпускали только в 1968 году и всего собрали 934 купе и лишь 518 кабриолетов.

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Shelby GT500 KR был топовой заряженной версией Ford Mustang 1968 года. Его оснастили 7,0-литровым V8, который на бумаге развивал 335 л. с., а в реальности – около 400 л. с. (мощность занизили, чтобы уменьшить стоимость страховки на авто). Автомобиль разгонялся до 100 км/ч за 6,5 с и развивал 209 км/ч. Кстати, аббревиатура KR расшифровывается как King of Road ("король дороги").

Ранее Фокус рассказывал, что винтажный Ford Mustang появился и в Киеве. Авто 1969 года ввезли во время войны в Украину из Польши на "бляхах".