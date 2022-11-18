На аукцион выставили раритетный спорткар звезды Голливуда (фото)
Кларк Гейбл владел сразу четырьмя Jaguar XK120. Спорткар был самым быстрым авто своего времени и актер разгонял его до 200 км/ч.
В США на аукционе Bring a Trailer продается Jaguar XK120 1952 года. Элегантный спорткар принадлежал знаменитому американскому актеру Кларку Гейблу, известному по культовому фильму "Унесенные ветром". Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.
Кларк Гейбл был известным автолюбителем и в его коллекции было немало дорогих эксклюзивных авто. Мало того, по индивидуальному заказу звезды Голливуда создавали роскошные Duesenberg и Packard.
В гараже Кларка Гейбла было сразу четыре родстера Jaguar, причем в 1949 году именно он купил самый первый серийный XK120. Актер даже написал статью о нем в автожурнал Road and Track, в которой признался, что разогнал авто до 200 км/ч.
Конкретно этот Jaguar XK120 1952 года был доработан по заказу актера. Авто окрасили в золотистый цвет, а бамперы покрыли хромом. Также салон перетянули красной кожей и установили 16-дюймовые колеса с позолотой.Важно
Долгое время про авто Кларка Гейбла никто не слышал. Его обнаружили в 2010 году и отреставрировали. После этого спорткар сменил владельца за 276 000 долларов. Сейчас цена Jaguar XK120 может быть еще выше. Пробег авто — немногим менее 29 000 км.
Спорткар Jaguar XK120 в свое время был самым быстрым авто в мире. Он оснащен 3,4-литровой 160-сильной шестеркой и 4-ступенчатой механической КПП и способен развить 212 км/ч. Всего выпустили около 12 тысяч XK 120, из которых 7600 — родстеры.
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