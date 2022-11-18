На аукцион выставили раритетный спорткар звезды Голливуда (фото)

Кларк Гейбл владел сразу четырьмя Jaguar XK120. Спорткар был самым быстрым авто своего времени и актер разгонял его до 200 км/ч.

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В США на аукционе Bring a Trailer продается Jaguar XK120 1952 года. Элегантный спорткар принадлежал знаменитому американскому актеру Кларку Гейблу, известному по культовому фильму "Унесенные ветром". Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Для Кларка Гейбла авто окрасили в золотистый цвет, а колеса декорировали позолотой Фото: Bring a Trailer

Кларк Гейбл был известным автолюбителем и в его коллекции было немало дорогих эксклюзивных авто. Мало того, по индивидуальному заказу звезды Голливуда создавали роскошные Duesenberg и Packard.

В гараже Кларка Гейбла было сразу четыре родстера Jaguar, причем в 1949 году именно он купил самый первый серийный XK120. Актер даже написал статью о нем в автожурнал Road and Track, в которой признался, что разогнал авто до 200 км/ч.

[ + – ] Салон отделан красной кожей Фото: Bring a Trailer

Конкретно этот Jaguar XK120 1952 года был доработан по заказу актера. Авто окрасили в золотистый цвет, а бамперы покрыли хромом. Также салон перетянули красной кожей и установили 16-дюймовые колеса с позолотой.

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Долгое время про авто Кларка Гейбла никто не слышал. Его обнаружили в 2010 году и отреставрировали. После этого спорткар сменил владельца за 276 000 долларов. Сейчас цена Jaguar XK120 может быть еще выше. Пробег авто — немногим менее 29 000 км.

[ + – ] В гараже Кларка Гейбла было четыре Jaguar XK 120 Фото: Bring a Trailer

Спорткар Jaguar XK120 в свое время был самым быстрым авто в мире. Он оснащен 3,4-литровой 160-сильной шестеркой и 4-ступенчатой механической КПП и способен развить 212 км/ч. Всего выпустили около 12 тысяч XK 120, из которых 7600 — родстеры.

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