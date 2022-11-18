На аукціон виставили раритетний спорткар зірки Голлівуду (фото)

Кларк Гейбл володів одразу чотирма Jaguar XK120. Спорткар був найшвидшим авто свого часу й актор розганяв його до 200 км/год.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продається Jaguar XK120 1952 року. Елегантний спорткар належав знаменитому американському акторові Кларку Гейблу, відомому за культовим фільмом "Віднесені вітром". Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Для Кларка Гейбла авто пофарбували у золотистий колір, а колеса прикрашали позолотою Фото: Bring a Trailer

Кларк Гейбл був відомим автолюбителем, і в його колекції було чимало дорогих ексклюзивних авто. Мало того, на індивідуальне замовлення зірки Голлівуду створювали розкішні Duesenberg і Packard.

У гаражі Кларка Гейбла було відразу чотири родстери Jaguar, причому у 1949 році саме він купив перший серійний XK120. Актор навіть написав статтю про нього до автожурналу Road and Track, у якій зізнався, що розігнав авто до 200 км/год.

[ + – ] Салон оздоблений червоною шкірою Фото: Bring a Trailer

Саме цей Jaguar XK120 1952 року був доопрацьований на замовлення актора. Авто пофарбували у золотистий колір, а бампери покрили хромом. Також салон перетягнули червоною шкірою та встановили 16-дюймові колеса із позолотою.

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Довгий час про авто Кларка Гейбла ніхто не чув. Його виявили у 2010 році та відреставрували. Після цього спорткар змінив власника за 276 тисяч доларів. Зараз ціна Jaguar XK120 може бути ще вищою. Пробіг авто — трохи менше ніж 29 000 км.

[ + – ] У гаражі Кларка Гейбла було чотири Jaguar XK 120 Фото: Bring a Trailer

Спорткар Jaguar XK120 свого часу був найшвидшим авто у світі. Він оснащений 3,4-літровою 160-сильною шісткою та 4-х ступеневою механічною КПП та здатний розвинути 212 км/год. Загалом випустили близько 12 тисяч XK 120, з яких 7600 — родстери.

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