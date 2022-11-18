На аукціон виставили раритетний спорткар зірки Голлівуду (фото)
Кларк Гейбл володів одразу чотирма Jaguar XK120. Спорткар був найшвидшим авто свого часу й актор розганяв його до 200 км/год.
У США на аукціоні Bring a Trailer продається Jaguar XK120 1952 року. Елегантний спорткар належав знаменитому американському акторові Кларку Гейблу, відомому за культовим фільмом "Віднесені вітром". Деталі авто розкрили на сайті аукціонного будинку.
Кларк Гейбл був відомим автолюбителем, і в його колекції було чимало дорогих ексклюзивних авто. Мало того, на індивідуальне замовлення зірки Голлівуду створювали розкішні Duesenberg і Packard.
У гаражі Кларка Гейбла було відразу чотири родстери Jaguar, причому у 1949 році саме він купив перший серійний XK120. Актор навіть написав статтю про нього до автожурналу Road and Track, у якій зізнався, що розігнав авто до 200 км/год.
Саме цей Jaguar XK120 1952 року був доопрацьований на замовлення актора. Авто пофарбували у золотистий колір, а бампери покрили хромом. Також салон перетягнули червоною шкірою та встановили 16-дюймові колеса із позолотою.Важливо
Довгий час про авто Кларка Гейбла ніхто не чув. Його виявили у 2010 році та відреставрували. Після цього спорткар змінив власника за 276 тисяч доларів. Зараз ціна Jaguar XK120 може бути ще вищою. Пробіг авто — трохи менше ніж 29 000 км.
Спорткар Jaguar XK120 свого часу був найшвидшим авто у світі. Він оснащений 3,4-літровою 160-сильною шісткою та 4-х ступеневою механічною КПП та здатний розвинути 212 км/год. Загалом випустили близько 12 тисяч XK 120, з яких 7600 — родстери.
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