На продаж виставлено рідкісний 27-річний суперкар Ferrari у стані нового авто (фото)
Усього випустили лише 349 Ferrari F50. Суперкар створили до 50-річчя італійської марки й оснастили доопрацьованим двигуном від боліда "Формули-1".
У Маямі на аукціон RM Sotheby's виставлений легендарний суперкар Ferrari F50 1995 року. За рідкісне авто планують отримати 5,5-6,5 мільйонів доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.
Ferrari F50 — рідкісна лімітована модель, створена до 50-річчя італійської марки. Усього випущено лише 349 таких суперкарів, і зараз вони дуже цінуються колекціонерами.
Саме цей автомобіль — восьмий у серії. Висока ціна Ferrari обумовлена ще й тим, що він є капсулою часу — за 27 років проїхав лише 1 005 км. Суперкар чудово зберігся і виглядає як новий. У комплекті з авто йдуть фірмовий чохол для знімного даху й уся оригінальна документація.
Ferrari F50 цікавий ще й тим, що створювався з використанням технологій Формули-1. Його кузов виконаний із карбону, а двигун створений на основі мотора боліда.Важливо
Цей 4,7-літровий V12 розвиває 520 к. с. і працює в парі із 6-ступінчастою механічною КПП. Суперкар розганяється до 100 км/год за 3,7 секунди і розвиває 325 км/год.
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