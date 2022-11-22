На продаж виставлено рідкісний 27-річний суперкар Ferrari у стані нового авто (фото)

Усього випустили лише 349 Ferrari F50. Суперкар створили до 50-річчя італійської марки й оснастили доопрацьованим двигуном від боліда "Формули-1".

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У Маямі на аукціон RM Sotheby's виставлений легендарний суперкар Ferrari F50 1995 року. За рідкісне авто планують отримати 5,5-6,5 мільйонів доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті аукціонного будинку.

[ + – ] За 27 років суперкар проїхав лише 1 005 км Фото: Sotheby’s

Ferrari F50 — рідкісна лімітована модель, створена до 50-річчя італійської марки. Усього випущено лише 349 таких суперкарів, і зараз вони дуже цінуються колекціонерами.

[ + – ] Усього випустили 349 Ferrari F50 Фото: Sotheby’s

Саме цей автомобіль — восьмий у серії. Висока ціна Ferrari обумовлена ще й тим, що він є капсулою часу — за 27 років проїхав лише 1 005 км. Суперкар чудово зберігся і виглядає як новий. У комплекті з авто йдуть фірмовий чохол для знімного даху й уся оригінальна документація.

[ + – ] Автомобіль чудово зберігся Фото: Sotheby’s

Ferrari F50 цікавий ще й тим, що створювався з використанням технологій Формули-1. Його кузов виконаний із карбону, а двигун створений на основі мотора боліда.

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Цей 4,7-літровий V12 розвиває 520 к. с. і працює в парі із 6-ступінчастою механічною КПП. Суперкар розганяється до 100 км/год за 3,7 секунди і розвиває 325 км/год.

[ + – ] Двигун створений на базі двигуна боліда "Формули-1" Фото: Sotheby’s

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні продадуть дуже рідкісний кабріолет Ferrari Testarossa із пробігом лише 400 км.

Також ми писали, що унікальний суперкар Ferrari 40 років простояв занедбаним у гаражі.