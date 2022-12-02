Авангард по-украински: история знаменитого авто из "Кавказской пленницы" (фото)

Микроавтобус "Старт" в разное время выпускали в Северодонецке, Луганске и Коростене. Его кузов выполнен из пластика, а двигатель и шасси позаимствованы у "Волги" ГАЗ-21.

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В комедии "Кавказская пленница" можно увидеть очень необычный микроавтобус. Выглядит он как иномарка, однако на самом деле создали его украинские мастера. Называется этот минивэн "Старт", а разработали его на Северодонецкой авторемонтной базе в 1963 году. Авангардный дизайн микроавтобуса разработал художник и инженер Юрий Андрос. Историю автобуса рассказали на сайте Wroom.

[ + – ] Микроавтобус "Старт" выпускали в Северодонецке, Луганске и Коростене Фото: wikipedia.org

В основе "Старта" лежало рамное шасси "Волги" ГАЗ-21, у нее же позаимствовали и двигатель мощностью 75 л. с. Микроавтобус вмещал 12 человек и разгонялся до 100 км/ч.

Кузов изготовили из инновационного к тому времени материала – пластмассы. Дело в том, что в Луганской области ее производили сразу несколько предприятий, а вот металлические кузовные штампы сложной конструкции в области изготовить не могли. Пластиковый кузов оказался очень крепким и выдержал падение с 12-метровой высоты.

[ + – ] Автобус отличается авангардным дизайном Фото: wikipedia.org

Первый экземпляр "Старта" отправили в автопробег протяженностью 1000 км. Необычный автобус демонстрировали на выставке достижений народного хозяйства, рассказывали о нем газеты и телевидение, он заинтересовал Никиту Хрущева.

[ + – ] Всего собрали не более 200 микроавтобусов Фото: Carakoom

Однако массовым "Старт" так и не стал. Его изготовляли малыми сериями из-за того, что ГАЗ не слишком торопился предоставлять шасси и двигатели. В основном автобусы составляли по заказу предприятий и организаций.

[ + – ] Салон рассчитан на 12 человек Фото: "За рулем"

Поро й приходилось даже брать запчасти со старых "Волг", списанных в таксопарках. Препятствием для развития перспективного проекта стали советская бюрократия и отсутствие поддержки со стороны властей.

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Как правило, "Старты" использовались в качестве маршрутных такси или развозили работников разных предприятий. Один микроавтобус оборудовали мощной радиостанцией с громкоговорителями.

[ + – ] Автобус стал знаменитым благодаря фильму "Кавказская пленница" Фото: скриншот / YouTube

Впоследствии производство "Старта" наладили на Луганском автосборочном заводе, а в 1967 году перенесли в Коростень Житомирской области. Всего, по разным данным, к 1970 году их изготовили от 150 до 200 штук. Сегодня это настоящий раритет, ведь до наших дней сохранились единицы этих уникальных автобусов.

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