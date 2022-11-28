Опубликованы архивные фото редчайшего автобуса киевского производства

Городской автобус малого класса "Киев" разработали на столичном авторемонтном заводе №1. Он был рассчитан на 26 сидячих мест и оснащен 70-сильным бензиновым двигателем.

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В интернет попали фото уникального автобуса "Киев". Всего выпустили лишь несколько экземпляров этой редкой модели. Ее историю рассказал на своей странице в Facebook блогер Oleg AC.

Далеко не все знают, что в свое время в столице Украины проектировали автобусы. Их разработкой занимался Киевский авторемонтный завод (КАРЗ) №1.

Городской автобус малого типа "Киев" создали на базе латвийского RAF-251. В середине 50-х на КАРЗ №1 передали техническую документацию на эту модель.

[ + – ] Всего выпустили лишь несколько экземпляров автобуса

Первый автобус "Киев" построили в 1958 году. От латвийского аналога он отличался увеличенным салоном с 26 сидячими местами, окошками в крыше и автоматическими пассажирскими дверями. Также улучшили систему вентилляции.

Как и RAF-251, "Киев" — это автобус вагонного типа на агрегатах ГАЗ-51. Он был оснащен 3,5-литровой 70-сильной бензиновой шестеркой и мог развивать 70 км/ч. Средний расход топлива составлял 30 л на 100 км.

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Автобус "Киев" был готов к производству и ежегодно планировали собирать по 150 единиц модели. Однако выпуск наладить не удалось: он остался экспериментальным и всего выпустили лишь несколько экземпляров автобуса.

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