Опубліковано архівні фото рідкісного автобуса київського виробництва

Міський автобус малого класу "Київ" розробили на столичному авторемонтному заводі №1. Він був розрахований на 26 сидячих місць та оснащений 70-сильним бензиновим двигуном.

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До інтернету потрапили фото унікального автобуса "Київ". Усього випустили лише кілька екземплярів цієї рідкісної моделі. Її історію розповів на своїй сторінці у Facebook блогер Oleg AC.

Не всі знають, що свого часу у столиці України проєктували автобуси. Їхньою розробкою займався Київський авторемонтний завод (КАРЗ) №1.

Міський автобус малого типу "Київ" створили на базі латвійського RAF-251. У 50-х на КАРЗ №1 передали технічну документацію на цю модель.

[ + – ] Усього випустили лише кілька екземплярів автобуса

Перший автобус "Київ" збудували 1958 року. Від латвійського аналога він відрізнявся збільшеним салоном з 26 місцями для сидіння, віконцями у даху та автоматичними пасажирськими дверима. Також покращили систему вентиляції.

Як і RAF-251, "Київ" — це автобус вагонного типу на агрегатах ГАЗ-51. Він був оснащений 3,5-літровою 70-сильною бензиновою шісткою і міг розвивати 70 км/год. Середня витрата палива становила 30 л на 100 км.

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Автобус "Київ" був готовий до виробництва та щороку планували збирати по 150 одиниць моделі. Однак випуск налагодити не вдалося: він залишився експериментальним і загалом випустили лише кілька екземплярів автобуса.

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