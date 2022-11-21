Харьковский Харлей: каким был самый первый украинский мотоцикл (фото)

ХМЗ-1М создавался с оглядкой на американский Harley-Davidson. Всего выпущено только 300 таких мотоциклов и до наших дней дошел лишь один экземпляр модели.

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Первый украинский мотоцикл разработали в Харькове в начале 30-х под руководством конструктора Солдатенко. Его создавали с оглядкой на Harley-Davidson – американский байк купили и отправились на нем в испытательный автопробег протяженностью 4000 км.

[ + – ] Всего выпущено только 300 ХМЗ-1М Фото: Auto-consulting

У Harley-Davidson позаимствовали конструкцию передней вилки, да и каплевидный бензобак – фирменная черта американских байков.

Украинский мотоцикл ХМЗ-1М оснастили 350-кубовым мотором мощностью 8 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП. Он разгонялся до 90 км/ч и расходовал 3,5 л на 100 км. Среди особенностей модели – цепная передача, тормоза всех колес и две фары.

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Производство ХМЗ-1М наладили на Харьковском автосборочном заводе. Планировалось выпустить 4000 мотоциклов и часть из них направить в армию, однако в итоге собрали лишь 300 единиц.

[ + – ] Образцом для подражания выступил американский Harley-Davidson

Дело в том, что центральная советская власть не желала выпускать мотоциклы в Украине и сборку ХМЗ-1М прекратили. Лишь в конце 40-х УССР дали добро и выпуск мототехники наладили в Киеве.

До наших дней дошел лишь один экземпляр ХМЗ-1М. Он отреставрирован и хранится в частной коллекции.

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