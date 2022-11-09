Двухколесный эксклюзив: Aston Martin представил самый дорогой мотоцикл в мире (фото)

Aston Martin AMB 001 Pro — вторая двухколесная модель британской марки. Спортбайк стоит свыше 100 тысяч евро и будет выпущен лимитированной серией.

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Aston Martin презентовал новый AMB 001 Pro. Это улучшенная версия первого мотоцикла британской марки. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Aston Martin.

[ + – ] Спортбайк получил карбоновые элементы Фото: Aston Martin

Новый Aston Martin AMB 001 Pro выпустят лимитированной серией из 88 единиц. Стоимость спортбайка не разглашают, но известно, что он будет дороже стандартного AMB 001, который продавали за 108 000 евро. В любом случае, это самый дорогой мотоцикл в мире. Поставки клиентам запланированы на четвертый квартал 2023 года.

[ + – ] Мотоцикл оснащен 228-сильным турбомотором Фото: Aston Martin

Как и предшественник, Aston Martin AMB 001 Pro создан в сотрудничестве с британской компанией Brough Superior, выпускающей мотоциклы уже более 100 лет. Байк Aston Martin отличается ярким футуристическим дизайном. У AMB 001 Pro изменены передний, боковые и задний обтекатели, а также установлены карбоновые спойлеры – все это улучшило аэродинамику.

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Дизайн обтекателей выполнен в духе суперкара Aston Martin Valkyrie. Все 88 мотоциклов будут зелеными: их окрасят в цвета команды Aston Martin в "Формуле-1" и других гоночных сериях.

[ + – ] Цена Aston Martin AMB 001 Pro превышает 100 000 евро Фото: Aston Martin

Новый Aston Martin AMB 001 Pro сохранил 1,0-литровый двигатель V2 с турбонаддувом, но его мощность подняли со 180 до 228 л. с. Спортбайку весом 175 кг этого более, чем достаточно.

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