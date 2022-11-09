Двоколісний ексклюзив: Aston Martin представив найдорожчий мотоцикл у світі (фото)

Aston Martin AMB 001 Pro — друга двоколісна модель британської марки. Спортбайк коштує понад 100 тисяч євро та буде випущений лімітованою серією.

Related video

Aston Martin презентував новий AMB 001 Pro. Це покращена версія першого мотоцикла британської марки. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Aston Martin.

[ + – ] Спортбайк отримав карбонові елементи Фото: Aston Martin

Новий Aston Martin AMB 001 Pro випустять лімітованою серією з 88 одиниць. Вартість спортбайка не розголошують, але відомо, що він буде дорожчим за стандартний AMB 001, який продавали за 108 000 євро. У будь-якому випадку, це найдорожчий мотоцикл у світі. Постачання клієнтам заплановано на четвертий квартал 2023 року.

[ + – ] Мотоцикл оснащений 228-сильним турбомотором Фото: Aston Martin

Як і попередник, Aston Martin AMB 001 Pro створений у співпраці з британською компанією Brough Superior, яка випускає мотоцикли вже понад 100 років. Байк Aston Martin відрізняється яскравим футуристичним дизайном. В AMB 001 Pro змінено передній, бічні та задній обтічники, а також встановлені карбонові спойлери — все це покращило аеродинаміку.

Важливо

В Україні виявлено унікальний 66-річний мотоцикл київського заводу (відео)

Дизайн обтічників виконаний у дусі суперкара Aston Martin Valkyrie. Усі 88 мотоциклів будуть зеленими: їх забарвлять у кольори команди Aston Martin у "Формулі-1" та інших гоночних серіях.

[ + – ] Ціна Aston Martin AMB 001 Pro перевищує 100 000 євро Фото: Aston Martin

Новий Aston Martin AMB 001 Pro зберіг 1,0-літровий двигун V2 із турбонаддувом, але його потужність підняли зі 180 до 228 к. с. Спортбайку вагою 175 кг цього більш ніж достатньо.

Раніше Фокус розповідав про найшвидший у світі електроскутер. Він показує розгін на рівні Porsche Taycan.

Також ми писали, що випуск двоколісної техніки розпочав і Hummer.